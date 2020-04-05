ФНС Дагестана окажет меры поддержки предпринимателей в связи с распространением коронавируса

Глава Дагестана анонсировал меры поддержки малому и среднему предпринимательству (МСП) в связи со сложившейся в республике обстановкой, связанной с угрозой распространения коронавируса.

Прежде всего, субъекты малого и среднего бизнеса получат поддержку за счет двойного снижения налоговой ставки для упрощенной системы налогообложения: с 6% до 3% – в сфере социального предпринимательства, до 1% – в сфере информационных технологий.

Аграрии и другие предприниматели будут также платить в два раза ниже обычного – с 6% до 3%.

С 1,5% до 1% планируется снижение налога на имущество организаций. Такого рода рекомендации уже даны муниципальным образованиям.

На полгода введен мораторий о возбуждении дел о банкротстве налогоплательщиков, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Постановление подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Мораторий действует с даты официального опубликования постановления. Решение принято в рамках поддержки отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Мораторий также распространяется на стратегические и системообразующие организации. Заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные в арбитражный суд в период действия моратория, будут возвращены судом. То же коснется заявлений, поданных до начала действия моратория, но на момент его введения не принятых судом. На сайте Федеральной налоговой службы опубликован перечень кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, указанных в перечне Правительства. Для удобства налогоплательщиков ФНС России разработала специальный сервис. С его помощью можно узнать, относится ли налогоплательщик к числу лиц, в отношении которых введен мораторий на банкротство по заявлению кредиторов. Дополнительно, сроки представления налоговой отчетности, уплаты налогов, сборов и авансовых платежей продлены до 6 апреля 2020 года.

Указом Президента России от 25 марта 2020 года № 206 с 30 марта по 3 апреля установлены нерабочие дни. Действие Указа не распространяется на следующие организации:

непрерывно действующие организации;

медицинские и аптечные организации;

организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

В связи с этим для налогоплательщиков, за исключением вышеуказанных, сроки представления налоговых деклараций (расчетов), сведений, а также сроки уплаты налогов (авансовых платежей по налогам) и сборов продлеваются до 6 апреля текущего года.

Информация доведена до сведения налоговых органов и налогоплательщиков письмом ФНС России от 01.04.2020 № СД-4-3/5547@.