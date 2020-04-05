Мишустин объявил новые меры поддержки экономики из "тайного кабинета"

На заседании кабмина, которое впервые прошло в дистанционном режиме, Михаил Мишустин потребовал разработать все подзаконные акты, необходимые для запуска пакета антикризисных мер, за один день, а утвердить — до конца недели. Обычно у чиновников на эту процедуру уходит несколько месяцев. Белый дом вслед за Владимиром Путиным перешел на удаленку. Уже с 1 апреля в здании на Краснопресненской набережной закрылись бюро пропусков, экспедиция и другие службы. А столовые и буфеты стали работать на вынос, обеспечивая ланч-боксами немногочисленных сотрудников, не ушедших в самоизоляцию. Однако совещания у премьера по-прежнему проходили в обычном режиме. Все изменилось после того, как Владимир Путин перевел общение с кабмином в формат видеоконференции и сказал, что в этом есть свои плюсы: не надо тратить время на дорогу и забивать магистрали «мигалками». Это позитивно отразится на настроениях москвичей, считает президент. Теперь заседания правительства тоже будут проходить в удаленном режиме и транслироваться или на сайте кабмина, или по «России-24».

Михаил Мишустин вышел на связь с министрами из помещения, которое мало напоминало кабинет большого чиновника. Обычный пластиковый стол, дешевая металлическая лампа, стул, компьютер и несколько телефонов спецсвязи. Рядом — увесистая папка с документами. Лица членов кабмина премьер мог видеть на большом экране, установленном напротив: судя по картинке, все чиновники находились на своих рабочих местах — в министерствах и ведомствах. Мишустин напомнил, что президент уже подписал пакет законов, принятых, чтобы поддержать население и бизнес в связи с коронавирусом. И теперь дело за правительством. «Подзаконные акты должны быть приняты так же оперативно», — подчеркнул он, отметив, что это будут документы, затрагивающие самые разные сферы — от долевого строительства до рынка медицинских изделий.

Глава кабмина рассказал, что комплекс мер по поддержке малых и средних предприятий (МСП), которым разрешили реструктурировать займы и обещали льготные кредиты на выдачу зарплат, требует от властей оказать поддержку банкам. 5 млрд руб они получат, чтобы частично компенсировать потери от отсрочки платежей по кредитам. (Сумма таких отсроченных платежей за полгода, по словам Мишустина, составит 10 млрд руб.) Еще 2,6 млрд рублей банковскому сектору дадут из-за «снижения доходов по кредитам, которые были выданы на неотложные нужды» МСП в наиболее пострадавших отраслях. Ранее банки жаловались на антикризисные меры правительства, утверждая, что не все обращения за предоставлением каникул (а такая возможность есть также у граждан, чей доход из-за коронавируса снизился на 30%) имеют под собой основания.

Примечательно, что в других странах власти дают деньги не кредитным организациям, а самим малым предпринимателям. Например, в Германии они могут получить до 15 тыс. евро прямых выплат. В Китае, где эпидемия уже позади, пособие в 100 тыс. юаней (более 1 млн рублей) выдается при условии возобновления работы в установленный срок. Впрочем, у нас деньги срочно нужны на другие цели: Владимир Путин продлил карантин до 30 апреля, потребовав от работодателей сохранить зарплаты.

Накануне на совещании у президента главы Счетной палаты Андрей Кудрин также призывал правительство включить в пакет антикризисных мер прямые субсидии отдельным отраслям. Причем в нынешней нестандартной ситуации вливания, по его словам, должны идти не в банковский сектор, как это было в 2009 году, а в сектор услуг. «Только отсрочки долгов и налогов не спасут ситуацию», — уверен Кудрин.

На заседании кабмина Михаил Мишустин также начал объявлять о мерах поддержки критически важных для экономики и безопасности страны отраслей. Первой в этом списке предсказуемо оказалась оборонка. Размещение гособоронзаказа, по словам премьера, будет ускорено. А вместо поквартальных перечислений предприятиям ОПК сразу проавансируют 80% работ. Кроме того, госпрограмму вооружений в части закупок авиационной и автомобильной техники решено завершить на три года ранее — в 2024 году. Это загрузит производства в условиях падения рыночного спроса. Увеличение авансирования при выполнении госконтрактов обещано и в других отраслях — пока до 50%. По словам Мишустина, принимаемые меры должны улучшить финансовое положение предприятий.