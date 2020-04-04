Читайте только официальные источники

Информация о количестве новых заболеваний предоставляется Роспотребнадзором по республике на официальном сайте http://05.rospotrebnadzor.ru/. Кроме этого, Роспотребнадзор публикует развернутую информацию о количестве проведенных исследований за сутки. Нарастающим итогом о количестве обследованных за сутки и нарастающим итогом о выявленных первично положительных результатах на коронавирус и подтвержденных данных в референсцентре в г. Москве. По вопросам уточнения количества подтвержденных случаев заболевания, связанных с неточной расшифровкой данных по установленным формам Роспотребнадзора, просим ориентироваться на официальную информацию, предоставляемую в простой и удобной форме Информационным центром.

Данные обновляются два раза в сутки и публикуются на сайте https://mydagestan.e-dag.ru/ .

Также информацию можно получить на официальном Яндекс-канале Информационного Штаба https://yandex.ru/chat/#/join/02b9f3b2...1808d952ee, Телеграмм-канале https://t.me/icdagestan, инстаграмм-паблике https://www.instagram.com/icdagestan/ и по телефону горячей линии 8-800-350-00-63.