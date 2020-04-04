Под руководством Главы Дагестана обсужден новый План действий по организации противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения COVID-19

Неотложные меры по обеспечению реализации в Республике Дагестан Указа Президента РФ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" обсудили сегодня, 4 апреля, под руководством Главы РД Владимира Васильева на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РД.

В совещании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие руководители органов исполнительной власти и главы муниципальных образований.

С основным докладом по теме выступил руководитель Роспотребнадзора РД Николай Павлов.

"Подтверждено референсцентром Москвы 25 случаев заболевания коронавирусом. В трёх случаях референсцентр не подтвердил первичный результат, он стал отрицательным, 6 материалов находятся на подтверждении в Москве, и в настоящее время доставляются ещё 16 материалов. В лаборатории по ПЦР диагностике, в Дагестане, на сегодняшний день провели 2564 исследования, количество обследованных лиц - 2273 человека, в том числе за истекшие сутки - 312, а за последние 2 суток - 780, то есть мы нарастили на порядка 30-40% количество обследованных людей. С начала периода количество лиц, находящихся на изоляции, - 1705, снято по истечению срока карантина - 479, в том числе за истекшие сутки - 11, поставлено же за истекшие сутки - 272. Сегодня предстоит большой объем работы по постановке на карантин лиц вернувшихся из-за рубежа и находящихся на территории Дагестана. В этом отношении проведена совместная работа с МВД по РД, определено нахождение данных лиц, подготовлены соответствующие постановления, которые начнут вручаться в обязательном порядке.

На территории республики за прошедшие сутки сформировался один новый очаг в одном из районов города Махачкалы, и имеется очаг с 79 контактными лицами в Ботлихском районе. Мы считаем, что процесс дессиминировался, распространился по территории. Если ранее мы могли четко определить круг лиц, которые стали источником формирования очагов, установить и взять под изоляцию всех контактных и тем самым изолировать потенциальных распространителей инфекции, то в последних очагах отсутствует понимание источников инфекции. Соответственно, можно говорить о переходе процесса вируса из 3 этапа -ограниченное местное распространение COVID-19, характеризуемое как контролируемое, в 4 этап - массовое распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев. Это говорит о том, что вирус циркулирует в окружающей среде, он есть в воздухе, на почве, на предметах, в транспорте, общественных местах, и риск заражения граждан кратно увеличивается. Уже не обязательно контактировать с больными или носителями, достаточно просто проехаться в общественном транспорте, посидеть на лавочке где-нибудь на территории города, посетить общественные места, которыми в настоящее время являются магазины, аптеки и иные учреждения, которые граждане имеют право посещать. В соответствии с вышесказанным требуется безотлагательное введение более жёстких ограничительным мероприятий и расширение объема проводимых дезинфекционных работ",- уверен руководитель Роспотребнадзора РД.

Николай Павлов также сообщил, что к сегодняшнему утру разработан План действий по организации противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения COVID-19 на территории Дагестана.

"Сейчас этот план проходит согласование и корректировку во всех заинтересованных ведомствах и структурах. Прошу вас обратить внимание на то, что у нас до настоящего времени существуют случаи посещения гражданами республики общественных мест, в том числе мечетей. Предлагаю ограничить работу данных духовных учреждений в связи с ухудшением общей эпидемиологической обстановки",- заключил руководитель Роспотребнадзора.

Глава Дагестана крайне внимательно отнёсся к озвученной информации.

"Мы с вами с самого начала шли по пути минимальных возможных ограничений. В тоже время игнорирование тех требований, которые были озвучены, просьб, предложений, включая обращение муфтия , приводят к необходимости ужесточения режима. Вы слушали оценку главного врача, специалиста, на которого мы все ориентируемся. К сожалению, пример Ботлиха очень убедителен: один человек и 79 контактов, которых изолировали под домашний карантин. Такое у нас есть и в городе, и после пятничной молитвы может произойти непредсказуемо где-то. Если мы раньше делали упор, что изолируем прилетающих, приезжающих, поместив под домашнюю изоляцию или карантин, в зависимости от показателей, то теперь вы слышали, что сказал главный специалист, который отвечает за это, в том числе и в уголовном порядке. Мы все должны беспрекословно это выполнять, если хотим выжить и сохранить наших жителей. Ничего дороже и ближе ни у кого, думаю, нет. Поэтому мы рассмотрим этот План. Похоже, мы не смогли объяснить людям, что соболезнования, другие , казалось бы, требующие обязательного участия массовые мероприятия смертельно опасны в сегодняшней ситуации. Видимо, у нас не хватило слов, аргументов, эмоций, может, боли",- подчеркнул Владимир Васильев.

Далее участники совещания перешли к обсуждению Плана. В частности, по пункту организации термометрии (измерение температуры тела) Глава Дагестана, обращаясь к главам муниципальных образований , заявил следующее: "Если у вас в районе обстановка абсолютно спокойная, то я даю право вам, как и Президент России - нам, главам субъектов, принимать решения, но контролировать температурный режим надо жёстко, но в меру, достаточную для защиты людей. Проявляйте разумную инициативу, а самое главное - ответственность, заботу и любовь к людям, чьи интересы нам доверено выражать и защищать. По этой способности будет оценка каждого руководителя".

Кроме того, на заседании оперативного штаба обсудили работу аэропорта и других транспортных артерий, дополнительное информирование населения о рисках и тяжёлых последствиях распространения коронавируса, работу с лицами, контактировавшими с заболевшими COVID-19, и другие пункты Плана.