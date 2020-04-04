Владимир Васильев призвал глав районов и городов Дагестана в тяжёлое время поддержать бизнес

Говоря о борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, Владимир Васильев сообщил, что вчера в нашу республику прибыло 1050 пассажиров, до этого было больше – в районе 2000. «В их числе люди, которые возвращаются из Европы, но в основном прилетают через Москву. Москва сегодня занимает первое место в России по количеству инфицированных, там очень непростая обстановка, потому что она взяла на себя роль буфера. И надо сказать, она справляется с этой задачей, не вводя пропускную систему и чрезвычайного режима», – заметил руководитель субъекта.

Кроме того, Глава региона напомнил, что сегодня же состоялось совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. В частности, он сказал: «В его рамках Президент обратил внимание на то, что необходима сегодня эффективная система управления в таких сложных условиях. А первая задача этой системы – сберечь человека. Вторая – не разрушить экономику. Уважаемые коллеги! Мы с вами работаем не один год и за это время между нами сложилось определенное понимание и доверие. Всё, что мы сделали вместе, – это наше достояние. Не устану вам напоминать фразу «Аллах наиболее милостив к тем, кто делает больше добра людям». Убеждён, что многие из вас этим руководствуются».

Продолжая, Владимир Васильев расставил приоритеты: «Наша задача – не дать тем, кто прилетел, инфицировать наших жителей». В этой связи он отметил, что некоторые из прибывших нарушают режим самоизоляции и контактируют с другими людьми.

Возвращаясь к тематике совещания под руководством Михаила Мишустина, Глава РД добавил, что, по статистике, у 24% заражённых болезнь никак не проявляется, но они могут быть носителями.

«Очень сложная задача. Нам поступило около 500 млн рублей на коечный фонд и оплату работы врачей. Я хочу поблагодарить глав районов и городов, потому что в результате ответственного и эффективного ведения дел удалось увеличить наш потенциал», – заявил Владимир Васильев.

Особое внимание Глава Дагестана обратил на тему поддержки промышленности и бизнеса в это непростое время.

«В России определено свыше 600 жизненно важных предприятий, у нас есть их филиалы. Но мы также определим важные для региона предприятия и будем их поддерживать. Если мы сейчас будем помогать бизнесу, бизнес выживет и в будущем поможет нам. Многие районы имеют аграрную экономику. Мы её должны в этом году не то, что сохранить, а мы её обязаны развивать. Недавно был подготовлен Указ, который полностью направлен на поддержку бизнеса. В результате более 1 млрд – выпадающие доходы для нашего бюджета. При том, что направляются деньги из федерального центра, в нашем бюджете также заложены средства, чтобы поддержать бизнес в тяжелой ситуации. Все предприятия, которые могут в этом году запуститься и создать рабочие места, будут поддержаны», – заверил Владимир Васильев, подчеркнув при этом, что проектам будет оказана помощь по линии работы каждого ведомства.

«Сегодня первый вопрос – защита жизни людей. Должность главы – это не царский трон, это тяжелейшее место для работы. Все видят и оценивают. Прошу: кто не может – скажите об этом, кто может – вкалывайте с утра до вечера. Мы пока не идём на то, чтобы вводить жёсткие ограничения. В Краснодарском крае, например, ввели пропускную систему. Коллеги! Очень многое зависит от вашей работы на местах», – обратился к главам МО и ГО руководитель субъекта.

В свою очередь премьер-министр Дагестана Артём Здунов сообщил, что ситуация постоянно меняется, появляются районы и места в Махачкале и Каспийске, которые должны быть под пристальным вниманием. Это связано с тем, что в этих местах проживают те, кто прибыл в регион в последнее время.

«Сегодня прорабатываем вопрос о том, как оградить жителей республики именно от той прослойки, которая, по мнению Роспотребнадзора и Минздрава, представляет опасность в течение определенного периода времени. Нам надо серьезное внимание уделить всем въезжающим, независимо от того, посещал он зарубежную страну или приезжает из другого региона РФ. Потому что практически во всех регионах (78) у нас есть случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Если мы будем брать на контроль этих людей, мы значительно обезопасим население и сможем сохранить деятельность предприятий в условиях весенне-полевых работ, торгово-закупочных компаний, осуществляющих поставки продовольствия, строительные работы», – сказал Председатель Правительства РД.

Подробно о положении дел в своём выступлении рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов. Он напомнил о том, что ранее вышел ряд нормативных актов, Указы Президента РФ и Главы РД, которые призывают всех граждан соблюдать режим самоизоляции.

«Это значит, что на период до 30 апреля мы с вами должны находиться дома, не выходить на улицу, не посещать общественные места, посвятить себя общению с семьей. Вы имеете право и возможность совершать краткие выходы для того, чтобы пойти в магазин, аптеку... Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой определена группа лиц, которая взята под особое наблюдение. Это группы лиц, въехавшие на территорию РФ за последние 14 дней. Данные лица при пересечении границы анкетируются, получают постановления и должны находиться на изоляции. Им необходимо изолироваться и минимально контактировать даже со своей семьей. Человек должен понимать, что, прибыв из-за рубежа, особенно из стран Западной Европы, он является источником повышенного риска, так как практически весь Европейский континент пылает от новой коронавирусной инфекции. Нами были обследованы граждане Дагестана, прибывшие из Европы, у них была выявлена коронавирусная инфекция. Если больной посещает в квартире места общего пользования, то потом они должны быть продезинфицированы. За такими лицами правоохранительными органами устанавливается контроль. За истекшие сутки было проверено почти 900 людей, находящихся на домашней изоляции», – проинформировал главный санитарный врач республики.

Кроме того, Николай Павлов сообщил, что в рамках закона РФ о внесении изменений в КоАП введены 2 статьи: статья 6.3, часть 2, предусматривающая привлечение к ответственности лиц, нарушивших режим домашней изоляции. Наказание – штраф на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.

«Если же невыполнение условий изоляции повлекло за собой заболевание иных граждан, членов семьи или смертельный исход, то сумма штрафа на таких граждан по статье 6.3, часть 3 уже определена – от 150 до 300 тысяч рублей. Кроме того, в рамках Постановления Главного государственного санитарного врача РФ определён круг лиц, который подлежит обязательному обследованию на коронавирус: вернувшиеся на территорию страны из-за рубежа с признаками респираторной инфекции, лица, контактировавшие с заболевшими COVID-19, с диагнозом «внебольничная пневмония», а также граждане старше 65 лет, если у них имеются признаки респираторной инфекции, даже если они не посещали зарубежье. Таким гражданам нужно обратиться в органы здравоохранения по месту жительства, не выходя из дома. Медицинский работник расскажет, как надо действовать. Если состояние удовлетворительное, то вас проконсультируют в рамках лечения, если же будут признаки респираторной инфекции средней тяжести, то будет проведена госпитализация. Также выделена группа медицинских работников, имеющая высокий риск заражения коронавирусной инфекцией. Они подлежат еженедельному обязательному обследованию», – проинформировал руководитель Роспотребнадзора по РД.

Николай Павлов сообщил, что в настоящее время на территории республики имеется ряд очагов коронавирусной инфекции: 3 очага семейных и один – из-за контакта по работе.

«Особое внимание хотелось бы обратить на семейные очаги, здесь идёт недопонимание – как со стороны граждан, вернувшихся из-за рубежа, так и со стороны членов их семей. Если человек приехал издалека, то не надо его навещать, пройдёт период карантинных мероприятий и, если после них всё будет нормально, то вы сможете общаться. Некоторые граждане, получив постановление о домашней изоляции и памятку о поведении, не посчитали нужным изучить эти документы, и в результате были заражены другие члены семьи. Кроме того, сегодня пришли новые рекомендации по проведению дезинфекции территорий населённых мест, эти методические указания будут доведены до всех глав муниципальных образований», – заключил выступающий.

В своём комментарии Глава Дагестана подчеркнул, что сейчас надо перестраховываться. «Каждый из нас должен иметь дублёра, не все должны работать. В Администрации Главы и Правительства работают чуть больше 30%, остальные – на удалённом доступе. Вы со своими специалистами должны оценить санитарно-эпидемиологическую обстановку в своих районах. После, совместно с санитарным врачом, органами внутренних дел и другими структурами принять решение о ситуации, какой режим будете вводить на своей территории. В Российской Федерации ряд областей, в числе которых Белгородская, Тверская, Ярославская, Орловская, не вводил режим, там обстановка под контролем. Прошу и вас отнестись к этому ответственно и представить информацию Первому заместителю Председателя Правительства РД Анатолию Карибову. Мы с пониманием отнесёмся к тем, кто сейчас ведёт сельскохозяйственные работы, у кого работают все системы жизнеобеспечения. Более того, скажу, что мы не останавливали работу в сфере строительства, дорожной отрасли, а также работу предприятий, выполняющих важные задачи. Я на себя беру ответственность за это. Но при этом должен быть обеспечен порядок работы, чтобы больные не заражали здоровых. Ваши решения должны быть тщательно просчитаны, чтобы не нанести вреда людям», – подчеркнул Глава Дагестана, обращаясь к главам МО.