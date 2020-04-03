Мэр Кизляра отправил подарки семье с 10 детьми

Семью Амиралиевых, воспитывающих 10 детей, по поручению мэра города Александра Шувалова посетила сегодня, 3 апреля зам.главы администрации Ирина Дробот. Она передала от мэра подарки в виде продуктов питания и сладостей.

«Александр Шувалов направил нас к вам, чтобы узнать, как живется многодетной семье в условиях изоляции, выслушать ваши просьбы, проблемы, пожелания. Мы знаем о вас, как о благополучной и дружной семье. Благодарны вам за то, что вы не только кормите, одеваете своих детей, но и помогаете им всесторонне развиваться. В школе №5, где ваши дети учатся, очень хорошие отзывы, не только по успеваемости, но и по спортивным достижениям. Мэрия готова поддерживать вас и оказывать необходимую помощь», — сказала Дробот.

Разият Амиралиева поблагодарила руководство города за внимание в такой непростой ситуации, когда в городе введен режим изоляции. Как призналась женщина, как только услышала о пандемии сразу же кинулась покупать продукты и предметы первой необходимости.

«Возможно многие не осознают степень угрозы вирусов, тем более, коронавируса, но я как медик, не могла не реагировать на сообщения в СМИ о распространении этой опасной инфекции и, в первую очередь, закупила все необходимое. Кроме того, ежедневно провожу дома дезинфекцию. Мы никуда не выходим, всем есть чем заняться», — призналась Разият.

По ее словам, муж сейчас находится в одном из рыболовецких хозяйств Кизлярского района и тоже находится на изоляции.

«Пока повода для беспокойства ни у меня, ни у родных нет. Моя сестра работает на «Скорой помощи» и тоже старается успокаивать тех, кто паникует, переживает. Самое главное, не выходить из дома и не пренебрегать советами специалистов Роспотребнадзора, медиков и соблюдать все необходимые меры. Важнее всего –здоровье», — говорит многодетная мама.

Она рассказала, что со дня изоляции у нее находится и малолетний внук. Разият призналась, что не унывает, не переживает и помогает детям делать уроки, а в остальное время готовит, стирает и наводит порядок во дворе дома, где у нее растут кусты гранаты, инжира и очень много цветов.