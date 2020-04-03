ЗАМАНА - Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности Дагестана обсуждены в Правительстве Дагестана

Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности Дагестана обсуждены в Правительстве Дагестана

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03 апреля, 2020. Пятница 18:28
Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности Дагестана обсуждены в Правительстве Дагестана
Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности Дагестана в условиях распространения новой коронавирусной инфекции обсудили сегодня, 3 апреля, в рамках заседания оперативного штаба, специально созданного в этих целях.
Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности Дагестана обсуждены в Правительстве Дагестана
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Штаб под руководством Председателя Правительства региона Артёма Здунова работал в режиме ВКС.

Обсуждены проекты распоряжений, касающихся утверждения перечня системно-образующих организаций, формирования перечня поддержки для повышения устойчивости развития экономики региона и резервных средств, а также вопрос, связанный со снижением напряженности на рынке труда республики.

Комментируя тематику заседания, премьер-министр региона отметил особую значимость в условиях самоизоляции граждан поддержку предприятий: «Системно-образующие организации, о которых идет речь, - это организации, имеющие значение не только для страны, но и для региона в это непростое время. Они оказывают существенное влияние на занятость населения, экономику региона. Сегодня мы обговорим критерии, по которым те или иные организации будут включаться в этот перечень. Он будет у нас подвижным и зависеть от обстановки. В соответствие с этим перечнем мы будем просить формы государственной поддержки на уровне Российской Федерации и введения особого режима функционирования этих предприятий. Ведь, среди них есть те, которые выполняют оборонзаказ, и там занято большое число дагестанцев. Нам надо принять меры, которые позволят не приостанавливать эту работу», - подчеркнул Здунов.

Также глава дагестанского кабмина напомнил коллегам о необходимости выполнения обязательств по реализации национальных проектов. «Мы «зашли» во множество строек: возводятся дороги, социальные объекты. Поэтому необходимо продумать, как безопасно для общества и самих работников продолжать реализовывать проекты. Мы должны сверстать свою программу, которая будет подкреплена и республиканскими средствами, и на которую мы попросим софинансирования из федерального бюджета. Первоочередные действия по поддержке малого и среднего бизнеса уже определены Указом Главы Дагестана. Они касаются и крупных предприятий. Это первое. Второе. Конечно, наш бюджет будет претерпевать определенные изменения. Мы должны в ближайшую неделю представить их в Правительство: что мы перераспределим, на какой режим мы выйдем по ряду статей по экономии, какие статьи мы наоборот должны увеличить в плане финансирования. Также необходимо сформировать резерв под мероприятия, которые мы проводим сейчас», - обозначил задачи премьер-министр республики.

По обозначенным вопросам выступили министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов, министр финансов РД Юнус Саадуев, министр труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова. По итогам выработаны решения.

 

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