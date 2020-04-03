В Южном военном округе боевые машины прибыли на Парад Победы

Колонна военной техники, которую заметили ростовчане в Западном жилмассиве, заставила понервничать некоторых, принявшихся строчить версии в соцсетях: "Карантин обеспечивать будут! Войска стягивают, чтобы народ по домам удержать!" Однако - нет. Совсем мимо цели.

Боевые машины предназначены совсем для других целей. В День Победы, 9 мая, к которому, по прогнозам, должна закончиться эта эпопея с коронавирусом, над донской столицей пролетят самолёты боевой авиации, а по Театральной площади пройдут, как и всегда, "Тигры" и БТР.

Большая часть техники, которая будет задействована в параде, уже доставлена в Ростов-на-Дону, в том числе и раритетная.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, из Краснодарского края привезли танки Т-34-85, грузовой автомобиль Газ-АА, "полуторку" с 76-мм дивизионной пушкой образца 1942 года ЗиС-3 и легендарную БМ-13 "Катюша".

"Накануне в Ростов-на-Дону прибыли семнадцать БТР-82М соединения морской пехоты ЧФ для подготовки и участия в параде. Всего в механизированной колонне военного Парада в Ростове-на-Дону будет задействовано около 150 единиц военной и авиационной техники", - рассказал руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Всего в парадах, которые пройдут на территории дислокации объединений и соединений ЮВО, включая Ростов-на-Дону и Новочеркасск, примут участие более 10 тыс. военнослужащих ЮВО, будет задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники.

На парадах представят бронеавтомобили "Тайфун" и "Тигр", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", самоходные пусковые установки береговых ракетных комплексов "Бастион", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". В воздушной части парадов будет задействовано около 130 современных самолетов и вертолетов 4 армии ВВС и ПВО ЮВО.