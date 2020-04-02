Ситуация с коронавирусом: последние данные Минздрава РД

В 3-х случаях референс-центр в Москве не подтвердил первичный результат. Еще 10 человек с предварительным положительным тестом ожидают окончательных результатов.

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Трое заболевших, к сожалению, находятся в тяжелом состоянии, они переведены в реанимацию. Возраст пациентов 85, 67 и 63 года. У них развились осложнения характерные для лиц пожилого возраста и для лиц, имеющих сопутствующие заболевания. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

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За минувшие сутки на карантин поставлено 56 человек. В настоящее время под медицинским наблюдением находится 900 человек. Это лица, которые прибыли из неблагополучных по эпидемиологической ситуации стран и регионов, а также те, кто имел контакт с заразившимися.

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Пациенты размещены в изолированные боксы Республиканского центра инфекционных болезней, три человека с подтвержденным диагнозом, включая двоих детей находятся в Левашинской районной больнице - это члены одной семьи. Напоминаем, в связи с Указом Главы Дагестана Владимира Васильева «О режиме повышенной готовности» жителям Махачкалы не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости и ограничить передвижение на личном автотранспорте. Начальник полиции УМВД Росси по городу Махачкала Анзор Салихов рассказывает, нарушителей режима будет ждать наказание в соответствии с действующим законодательством. «В этой связи просим вас отнестись с понимание к этим мерам и помочь нам, просто оставшись дома и соблюдая режим самоизоляции», - пояснил Анзор Салихов. Телефон горячей линии: 8-800-35-000-63.