Основная цель созданного Штаба - обеспечить стабильное функционирование особо уязвимых в этой ситуации отраслей экономики, сохранения занятости, выработка мер государственной поддержки субъектам предпринимательства. Деятельность Штаба направлена на проведение постоянного мониторинга социально-экономических показателей, ценовой ситуации на продовольственном рынке и лекарственных средств, наличия в регионе запасов продовольствия. Первоочередные задачи Штаба – сформировать и утвердить новый Перечень системообразующих организаций, оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в республике; обеспечить мониторинг, выработку и реализацию конкретных мер по их поддержке; сформировать План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики Дагестан с соответствующим финансированием из республиканского и федерального бюджетов. В состав Штаба также вошли представители регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, налоговой службы региона, УФАС, Общественной палаты РД, финансовых структур, руководители ряда министерств и ведомств, председатели комитетов Народного Собрания РД. Первое заседание штаба состоится в пятницу, 3 апреля 2020 года.
Артём Здунов возглавил Оперативный штаб по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности республики
- Автор Мадина
- 02 апреля, 2020. Четверг 11:42
Распоряжением Главы Республики Дагестан Владимира Васильева от 31 марта 2020 года № 26-р в целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции образован Оперативный штаб. Его руководителем назначен Председатель Правительства РД Артём Здунов.
Последнее от Мадина
- Движение транспортных средств на автодорогах муниципального значения ограничено
- Артём Здунов возглавил Оперативный штаб по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности республики
- В Дагестане открылась горячая линия для поддержки предпринимателей
- Дагестанские автодороги оснастят умными системами
- В Докузпаринском районе приступили к санитарной обработке