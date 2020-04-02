Артём Здунов возглавил Оперативный штаб по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности республики

Основная цель созданного Штаба - обеспечить стабильное функционирование особо уязвимых в этой ситуации отраслей экономики, сохранения занятости, выработка мер государственной поддержки субъектам предпринимательства. Деятельность Штаба направлена на проведение постоянного мониторинга социально-экономических показателей, ценовой ситуации на продовольственном рынке и лекарственных средств, наличия в регионе запасов продовольствия. Первоочередные задачи Штаба – сформировать и утвердить новый Перечень системообразующих организаций, оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в республике; обеспечить мониторинг, выработку и реализацию конкретных мер по их поддержке; сформировать План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики Дагестан с соответствующим финансированием из республиканского и федерального бюджетов. В состав Штаба также вошли представители регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, налоговой службы региона, УФАС, Общественной палаты РД, финансовых структур, руководители ряда министерств и ведомств, председатели комитетов Народного Собрания РД. Первое заседание штаба состоится в пятницу, 3 апреля 2020 года.