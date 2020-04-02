В Докузпаринском районе приступили к санитарной обработке

В Докузпаринском районе Республики Дагестан специальными хлорсодержащими средствами проводят дезинфекцию входных групп, кабинетов, холлов всех этажей, лестничных перил в зданиях учреждений и организаций района. Информация об этом имеется на сайте администрации муниципального образования «Докузпаринский район».

Помимо всего, в рамках исполнения поручений руководства региона, всем учреждениям и организациям района вменено в обязанности дополнительно и тщательно проводить дезинфицирующую уборку мест общего пользования. Инспектировать выполнение всего выше указанного будет рабочая группа, созданная распоряжением врио главы Ахмедом Ахмедовым.

С 1 апреля на территории данного района, Постановлением № 67 врио Главы района, введены дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса. Всем жителям Докузпаринского района рекомендуется воздержаться от посещений религиозных объектов, мест массового скопления людей, непосредственно связанных с проведением религиозных мероприятий и обрядов. Кроме того следует ограничить поездки за пределы района и Республики, в том числе в целях отдыха и туризма.

Ограничения будут оставаться в силе вплоть до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Для этого рекомендуется не покидать стен родного дома и строго соблюдать дистанцию от других людей не менее полутора метров.

С 1 апреля текущего года, выходить из дома можно исключительно для обращения за экстренной (неотложной) медпомощью. Также допускается идти на работу, ежели есть обязанность её посещения, для совершения покупок в ближайшей аптеке или действующем магазине. Также разрешается выносить ТБО. Религиозным организациям рекомендуется запретить проведение религиозных мероприятий И обрядов с массовым участием людей. Также будет запрещен вход в парки, лесопарки и пребывание в них.

Уже сегодня начата трансляция призыва, посредством систем оповещения и громкоговорителей при мечетях, в целях безопасности, не покидать стен родного дома и беречь себя от риска заражения COVID-19. Кроме того, жителям Докузпаринского района, рекомендуем быть максимум осторожными и при появлении первичных симптомов недуга сразу же проинформировать врачей скорой помощи ГБУ РД «ЦРБ Докузпаринского района» по круглосуточному номеру +7 (928) 059-84-90.

В районе созданы круглосуточные горячие линии телефонов, по коим вы можете дозвониться:

— круглосуточная единая горячая линия для оказания помощи пенсионерам в период сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом — +7 (928) 059-84-90

— районный координатор Штаба волонтеров – +7 (965) 493-53-70

— районный телефон горячей линии – +7 (989) 874-67-37

Подробно – на сайте администрации муниципального образования «Докузпаринский район».