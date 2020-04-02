Обеспеченность овощами и картофелем в Дагестане находится на особом контроле

Накануне, первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов провел совещание с регионами в режиме видеоконференции, посвященное вопросу наличия в регионах продовольственных запасов картофеля и овощей «борщевого набора», а также путях наращивания их производства в текущем году.

От Республики Дагестан в мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Абзагир Гусейнов, первый заместитель министра Шарип Шарипов, руководитель Государственного центра агрохимической службы «Дагестанский» Магомедзакир Кадималиев, заместитель руководителя филиала Россельхозцентра по РД Жанна Казанбиева, представители аграрной науки и ведущих овощеводческих хозяйств республики.

Было отмечено, что в стране достаточно овощей «борщевого набора» для обеспечения ее жителей. Джамбулат Хатуов сделал акцент на недопустимости снижения в этом году объемов производства овощей открытого грунта и картофеля. Перед регионами Минсельхозом страны поставлена задачи нарастить в 2020 году объемы производства овощей из «борщевого» набора не менее чем на 25%.

Выступая на совещании, Абзагир Гусейнов отметил, что Дагестан начал активные отгрузки капусты белокочанной в центральные регионы страны – ежедневно отправляется около 500 тонн капусты, при этом возросший спрос формирует хорошую основу для дальнейшего увеличения производства сельхозпродукции.

Кроме того, руководитель аграрного ведомства республики проинформировал о реальных шагах по стимулированию расширения посевов овощных культур, в том числе путем вовлечения в эту программу крупнейших хозяйств, имеющих развитую материально-техническую базу и другие ресурсы.