Многочисленные сообщения граждан, что в города никого не пускают, а выезжать из них разрешают, прокомментировали в Министерстве внутренних дел Дагестана.

Пресс-служба МВД по Дагестану пояснила, что ограничения на передвижение по республике нет. Полицейские проверяют граждан, соблюдают ли они режим самоизоляции и карантина.

Скопившихся 1 апреля на въездах в дагестанские города – Махачкала, Хасавюрт, Кизилюрт, Буйнакск, Дербент, проверяли на наличие документов, физическое состояние здоровья и цели передвижения.

В пресс-службе МВД напомнили, что, согласно Указу Главы Дагестана «О введении режима повышенной готовности», жители республики до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязаны не покидать места проживания за исключением случаев, когда им необходима экстренная медицинская помощь или есть прямая угроза жизни и здоровью.