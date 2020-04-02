ЗАМАНА - МВД Дагестана прокомментировало сообщение о закрытии въезда в города

МВД Дагестана прокомментировало сообщение о закрытии въезда в города

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02 апреля, 2020. Четверг 10:01
МВД Дагестана прокомментировало сообщение о закрытии въезда в города

Многочисленные сообщения граждан, что в города никого не пускают, а выезжать из них разрешают, прокомментировали в Министерстве внутренних дел Дагестана.

МВД Дагестана прокомментировало сообщение о закрытии въезда в города
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Пресс-служба МВД по Дагестану пояснила, что ограничения на передвижение по республике нет. Полицейские проверяют граждан, соблюдают ли они режим самоизоляции и карантина.

Скопившихся 1 апреля на въездах в дагестанские города – Махачкала, Хасавюрт, Кизилюрт, Буйнакск, Дербент, проверяли на наличие документов, физическое состояние здоровья и цели передвижения.

В пресс-службе МВД напомнили, что, согласно Указу Главы Дагестана «О введении режима повышенной готовности», жители республики до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязаны не покидать места проживания за исключением случаев, когда им необходима экстренная медицинская помощь или есть прямая угроза жизни и здоровью.

«Кроме того, можно выходить на улицу, если идешь на работу, в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами.

Домашних животных можно выгуливать на расстоянии не более 100 метров от своего дома. А еще можно выносить мусор до ближайшего контейнера.

Жители республики, которые вернулись домой из других регионов РФ или стран, где зафиксирована коронавирусная инфекция, обязаны сидеть на карантине 14 дней и ограничить контакты с людьми».

 

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