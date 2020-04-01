Глава Дагестана обратился к жителям республики

«Дорогие дагестанцы!

На сегодняшний день в Республике зарегистрировано 15 случаев новой коронавирусной инфекции. Эта цифра ежедневно растет. Еще 26 марта был только один заболевший. Почему это происходит?

Ежедневно домой возвращаются около двух тысяч дагестанцев, в том числе посещавших территории других государств. Уполномоченными органами им предписывается режим изоляции на 14 дней. Большая часть наших земляков возвращается из других регионов России, где в том числе зарегистрированы случаи заболевания короновирусной инфекцией.

Среди возвращающихся могут быть носители вируса. Данная категория граждан в соответствии с указом должна находиться на самоизоляции на период действия режима повышенной готовности.

Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, Правительством Российской Федерации определены и профинансированы меры, строгое исполнение которых направлено на пресечение распространения инфекции. Главная задача — прервать цепочку передачи болезни.

Важно понимать каждому, что контактируя с людьми, Вы подвергаете большой опасности и себя, и младших, и старших, и всех кто имеет хронические заболевания. Посмотрите до чего дошло в Италии, Испании, умирают более 800 человек в день. Сегодня час назад на совещании у Президента Российской Федерации было доложено, что принимаемые меры привели к снижению числа регистрируемых заболеваний в стране. Спасибо тем, кто их соблюдает.

А теперь к тем кто не соблюдает. За соблюдением режима самоизоляции и изоляции ведется контроль. В случае нарушения предусмотрена административная ответственность. Если несоблюдение режима приведет к заражению или смерти человека в таком случае наступает уголовная ответственность вплоть до семи лет лишения свободы.

Но есть еще одна пожизненная ответственность – это чувство вины за смерть родного человека. У нас от шестидесяти пяти лет и старше более двухсот двадцати тысяч жителей.

Прошу Вас, Глубокоуважаемые, помочь младшим избежать безрассудных действий.

Дорогие дагестанцы!

Вместе мы можем и должны победить эту угрозу в кротчайшее время!», — говорится в обращении руководителя региона Владимира Васильева.