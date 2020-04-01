Муфтий Дагестана обратился к жителям республики

Дорогие братья и сёстры!

Как и было обещано, встреча с руководителем Управления Роспотребнадзора по РД состоялась. Николай Павлов рассказал о том, что ситуация тревожная и к ней надо подойти со всей осторожностью.

Все ответственные за здоровье людей должностные лица и представители Минздрава и Роспотребнадзора говорят, что необходимо ограничить контакты среди населения до снятия режима.

В связи с этим вышел новый Указ Главы республики Владимира Васильева, в котором есть следующий пункт:

«Рекомендовать религиозным организациям всех конфессий запретить проведение религиозных обрядов и мероприятий с массовым участием граждан до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки».

На основании этого Указа и мнения всех компетентных в этой области лиц обращаюсь к мусульманам Дагестана: появилась необходимость приостановить посещение мечетей до отмены вышеприведённой рекомендации. Народ Дагестана всегда отличался особой мудростью и терпением в любое сложное время. Именно на эти ваши качества я очень надеюсь и сегодня.

Большая просьба ко всем прекратить споры и частные дискуссии о том, как надо было, как лучше было, и последовать указаниям старших и более осведомлённых.

Необходимо знать, что все испытания нам ниспосланы Создателем всего сущего, и чем достойнее и покорнее мы их перенесем, тем скорее на нас снизойдёт Милость и благодать Творца!