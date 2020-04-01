Сегодня, 1 апреля, под руководством премьер-министра Дагестана Артёма Здунова состоялось заседание регионального Правительства. Был рассмотрен вопрос о комплексном развитии промышленности в Республике Дагестан.



О Перечне системообразующих организаций, расположенных на территории региона, доложил министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов.

Он сообщил, что Минэкономразвития РД с учетом итогов обсуждения на заседании Оперативного штаба и на основании предложений Минпромэнерго и Минсельхозпрода актуализирован Перечень системообразующих организаций, оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в республике.

«Всего в указанный Перечень включено 48 организаций с общей численностью занятых почти 25 тыс. человек и выручкой чуть более 70 млрд руб. Из них 20 - предприятий промышленности (по виду «обрабатывающие производства»), 13 – предприятий АПК, 10 – предприятий ТЭК, 3 - транспортных предприятия и по одному предприятию связи и торговли.

Утверждённый Правительством РД План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона предусматривает мониторинг основных финансово-экономических показателей системообразующих организаций. В целях оперативного реагирования на возможные снижения объемов производства и сокращения численности работников этих организаций начат мониторинг их основных показателей, в том числе по объему отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, выручке, заработной плате, численности работников и т.д. Регламент и форма мониторинга разработаны Минэкономразвития РД и доведены до всех органов исполнительной власти», - сообщил министр.

Было отмечено, что данный мониторинг будет осуществляться еженедельно, что позволит оперативно принимать управленческие решения по поддержке предприятий. Было предложено дополнить Перечень системообразующих организаций объектами туризма и крупными торговыми сетями.

Более того, отмечена необходимость определения системообразующих предприятий, которые можно запустить с соблюдением всех необходимых требований по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Комментируя, Артём Здунов отметил, что главная задача - сформировать полноценный перечень проектов, по которым республика сможет претендовать на федеральные средства. Он поручил членам Оперативного штаба лично контролировать ситуацию по курируемым отраслевым предприятиям и иметь актуальную информацию по их потребностям, в том числе в части кредитования, лизинга и так далее.

Помимо прочего, на заседании Правительства рассмотрены меры по развитию потребительской кооперации, заслушаны итоги закупочной деятельности за 2019 год, а также обозначены задачи по повышению эффективности закупочной деятельности на 2020 год.