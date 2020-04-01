На промышленных предприятиях республики в связи с Указом Главы РД «О введении режима повышенной готовности» объявлен карантин с 30 марта по 5 апреля.

На промышленных предприятиях республики в связи с Указом Главы РД «О введении режима повышенной готовности» объявлен карантин с 30 марта по 5 апреля. Зараженных новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников не имеется.

По состоянию на сегодняшний день предпосылок к срыву государственных контрактов (договоров), проблемных ситуаций связанных с поставками сырья, материалов и покупных комплектующих изделий, вызванных данной ситуацией также нет.

Принимаются все необходимые меры, в целях обеспечения безопасности работников, созданы оперштабы по предупреждению распространения коронавируса (COVID-19).

Проводятся профилактические мероприятия, разъяснительные работы с работниками заводов. Закуплены дезинфицирующие средства для подразделений предприятий и мест общего пользования. При поступлении срочной информации, предприятия будут незамедлительно об этом информировать.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Министерством промышленности и энергетики Республики Дагестан в адрес промышленных предприятий направлен протокол заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 220 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», протокол заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

По состоянию на сегодняшний день в республике налажено производство марлевых повязок, на среднеобразовательных учреждений, на производственных подразделениях УФСИН России по Республике Дагестан. Также ОАО «Концерн КЭМЗ» начал производство масок, в процессе задействован один производственный участок и за смену производится 1000 масок. При этом, размещены на стендах памятки по мерам профилактики распространения вируса. Закуплены дезинфицирующие средства для производственных подразделений, осуществляется дезинфекция ручек дверей, перил, уборка туалетов и прочих мест общего пользования 3 раза в день.

В целях ограничения распространения новой коронавирусной инфекции (СОУЮ- 19), Мннпромэнерго РД также направил руководителям предприятий инструкцию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о порядке проведения дезинфекционных мероприятий в целях профилактики новой коронавирусной инфекции в офисных помещениях организации, временно приостановивших деятельность, или сотрудники которых перешли на дистанционную форму.

Кроме того, на период эпидемии коронавирусной инфекции Министерство промышленности и энергетики Республики Дагестан рекомендовало не производить плановых (ремонтных) отключений, а также отключений за просроченную задолженность потребителями электроэнергии н газа.