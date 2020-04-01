Из-за ситуации угрозы распространения коронавируса главой РД Владимиром Васильевым было объявлено о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, призванных оказать поддержку налогоплательщикам и повысить социально-экономическую устойчивость региона.

Такой указ подписал глава республики накануне, 31 марта.

В тексте документа говорится, что налоговая ставка снизится с 6 % до 3 % для упрощенной системы налогообложения, до 1 % будет снижен налог в сфере социального предпринимательства и информационных технологий. С 6 % до 3 % будет снижен налог также и для аграриев.

На имущество различных организаций налог снизится с 1,5 % до 1 %.

Кроме того, объекты малого и среднего бизнеса теперь могут вносить арендные платежи в отношении объектов государственной и муниципальной собственности с отсрочкой. Для организаций, которые предоставляют услуги в сфере туризма и промышленного производства, будут подготовлены отдельные меры господдержки.

Также в соответствии с указом Васильева от уплаты транспортного налога освобождаются семьи, в которых воспитываются 4 и более детей.