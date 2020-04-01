Дагестан получит свыше 200 аппаратов ИВЛ

58 новых аппаратов искусственной вентиляции легких закупает Минздрав республики в ближайшее время. Восемь из них уже привезли в регион. Накануне аппараты были переданы Республиканскому центру инфекционных болезней.

Об этом сообщил министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов. В скором времени ожидаются новые поставки. Всего же на сегодняшний день в учреждениях здравоохранения имеется 688 аппаратов ИВЛ.

Также ведется закупка 50 кислородных концентраторов, при заболевании коронавирусом оксигенотерапию (лечение кислородом) активно используют при поражении легких.

Приобретаются и переносные изоляторы для перевозки инфекционных больных, дезинфекционные мобильные камеры и многое другое.

В то же время правительство РФ выделило из резервного фонда страны средства на покупку более чем 5 тысяч аппаратов ИВЛ для регионов России. 171 единицы ИВЛ и 2 аппарата ЭКМО приобретают для Дагестана. Итого общее количество закупаемых аппаратов ИВЛ составит 229 штук.

«Здравоохранение республики готовится к работе в условиях разворачивающейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Дефицита аппаратов на сегодняшний день учреждения здравоохранения не испытывают. Однако если в регионе не будут соблюдаться меры карантина, а люди продолжат игнорировать призыв сидеть дома, даже этого оборудования может не хватить. Сегодня всем, кто имеет такую возможность, важно остаться дома. Это поможет сдержать распространение вируса и уберечь себя и окружающих. Дома можно и нужно проводить время с пользой, вынужденный это карантин или добровольный. Можно сделать все отложенные домашние дела, узнать много нового, поработать в тишине и побыть с близкими»,- отметил глава Минздрава РД.