Сегодня глава Республики Дагестана внес изменения в свой Указ от 18 марта 2020 г. № 17 «О введении режима повышенной готовности».

В соответствии с новой версией указа, в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, на территории республики с 30 марта предписано временно приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры отдыха, скверах, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах иных местах массового скопления граждан.

Также наложен временный запрет на посещение гражданами ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов),детских игровых комнат детских развлекательных центров, иных развлекательных досуговых заведений.

Приостановлена работа банкетных залов, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания дляработников организаций.

Также должна быть прекращена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов, объектов розничной торговли продуктами питания товарами первой необходимости, продажи товаров дистанционным способом, том числе условием доставки, объектов связи, включая салоны сотовой фиксированной связи; а также салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун иных объектов, которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, том числе условием доставки.

Прекращается работа спортивных секций, различных кружков, проведение иных досуговых мероприятий центрах социального обслуживания населения, также работа учреждений библиотечной сети республики учреждений культурно-досугового типа; деятельность образовательных организаций дошкольного, общего, профессионального дополнительного образования всех форм собственности организаций по присмотру за детьми.

Будет временно приостановлено предоставление государственных муниципальных услуг в помещениях МФЦ, заисключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно помещениях указанных центров при условииобеспечения предварительной записи граждан.

Указ предписывает временный запрет и на оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний состояний, требующих оказания стоматологической помощи экстренной или неотложной форме.