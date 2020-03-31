Более тысячи энергетиков «Россети Северный Кавказ» обеспечивают надежное энергоснабжение СКФО в период нерабочей недели

В период общероссийской выходной недели энергетики группы «Россети Северный Кавказ» взяли на особый контроль надежное энергоснабжение жителей и социально значимых объектов СКФО.

Всего в семи регионах электросетевой деятельности «Россети Северный Кавказ» дежурят 1028 сотрудников энергокомпании. Специалисты в составе 152 бригад готовы мгновенно реагировать на возникновение любой нештатной ситуации на энергообъектах компании. Мобилизована 161 единица спецтехники.

Всего в зоне обслуживания «Россети Северный Кавказ» – почти пять тысяч социально значимых объектов. Порядка 600 из этого числа - организации здравоохранения.

Защитить персонал в период дежурств и обеспечить надежность энергоснабжения потребителей – такую задачу поставил энергетикам страны глава госхолдинга «Россети» Павел Ливинский.

Как сообщил заместитель Генерального директора ПАО «Россети», гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов, дежурный производственный персонал компании обеспечен всеми необходимыми средствами защиты, выполняются все меры предосторожности.

«Надежное энергоснабжение страны в этот непростой период – приоритетная задача всего холдинга «Россети». Часть наших специалистов из числа производственного персонала дежурит круглосуточно, чтобы обеспечить свет в домах сограждан и поддерживать бесперебойное энергоснабжение соцзначимых структур, в особенности - медучреждений», - отметил Виталий Иванов.

Напомним, ранее энергетики «Россети Северный Кавказ» в формате социального видео-проекта на десяти языках зоны функционирования энергокомпании обратились с призывом оставаться дома и беречь здоровье: «Оставайтесь дома, свет будет! Мы работаем ради вас!».

За период общероссийского карантина в зоне операционной деятельности компании «Россети Северный Кавказ» не допущено ни одного массового технологического нарушения на объектах электросетевого хозяйства.