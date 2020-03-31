ЗАМАНА - В Дагестане нарушителей указа Главы о чрезвычайном положении привлекут к уголовной ответственности

В Дагестане нарушителей указа Главы о чрезвычайном положении привлекут к уголовной ответственности

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31 марта, 2020. Вторник 12:16
В Дагестане нарушителей указа Главы о чрезвычайном положении привлекут к уголовной ответственности

В Дагестане с 30 марта начали действовать поправки к указу Главы Дагестана о введении режима повышенной готовности.

В Дагестане нарушителей указа Главы о чрезвычайном положении привлекут к уголовной ответственности
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Так, в целях безопасности,  в республике отменены все массовые спортивные и культурные мероприятия, приостановлена работа ресторанов, банкетных залов, кафе, салонов красоты. Исключение составляют аптеки, магазины с продовольственными товарами и предметами первой необходимости.
Напомним, за несоблюдение режима предпринимателям грозит уголовная ответственность по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». В случае доказательства вины нарушитель выплатит штраф в размере 80-ти тысяч рублей или  лишится заработной платы или иного дохода за период до полугода. Законом также предусмотрено лишение права занимать определенную должность до трех лет, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 1 года. В Махачкале межведомственная комиссия, в которую вошли представители городской мэрии, правоохранительные и контрольно-надзорные органы, уже провела объезд всех торговых точек

 

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