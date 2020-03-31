ЗАМАНА - В Дагестане налажено производство медицинских масок

В Дагестане налажено производство медицинских масок

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31 марта, 2020. Вторник 11:46
В Дагестане налажено производство медицинских масок

По состоянию на сегодняшний день в республике налажено производство марлевых повязок.

В Дагестане налажено производство медицинских масок
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8 среднеобразовательных учреждений наладили производство марлевых масок с производительностью 6000 шт. в день, также на производственных подразделениях УФСИН России по Республике Дагестан изготавливается около 5000 шт. в день. Созданный в республике Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан занимается вопросами распределения вышеуказанной продукции.

Также Минпромэнерго РД по поручению 1-го заместителя Председателя Правительства РД А. Ш. Карибова определена потребность сотрудников министерств, ведомств и их подведомственных учреждений и работников администрации г. Махачкала, нуждающихся в предоставлении марлевых повязок (для использования в немедицинских целях) многоразового применения. Необходимое количество – 211 тыс. шт.

Вместе с тем, у Министерства промышленности и торговли Российской Федерации запрошено 1 млн. 260 тыс. шт. масок для нужд республики.

 

По данным вирусологов, марлевые повязки можно стирать в специальном дезинфицирующем растворе и использовать повторно.

 

 

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