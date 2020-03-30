Муфтий Дагестана: Мы оказались в особом положении, в котором необходимо строгое соблюдение всех рекомендаций

Муфтий Дагестана шейх Ахмад-хаджи Абдулаев обратился жителям республики в связи с угрозой распространения коронавируса. Текст обращения опубликован на сайте муфтията.

«Все мы пристально следим за новостями в мире, внимательно слушаем выступления Президента нашей страны и знаем, что обстановка вокруг достаточно серьёзная.

В последние дни я встречался с разными представителями исполнительной власти, состоялась очень конструктивная встреча с Главой Республики Владимиром Абдуалиевичем, с врачами и, конечно же, с алимами, намечена серьезная встреча с руководителем Роспотребнадзора.

Исходя из наших обсуждений и встреч, хочу сделать обращение ко всем мусульманам.

Во-первых, не нужно паники и истеричных походов по магазинам, рынкам, а также по гостям, чтобы делиться впечатлениями от увиденного и услышанного, как у нас принято.

Тем не менее, недооценивать ситуацию тоже нельзя. Поэтому думайте над каждым своим шагом, взвешивайте, так ли нужно вам совершить то или иное действие вне дома.

Мы оказались в особом положении, в котором необходимо строгое соблюдение всех рекомендаций.

Дорогие братья и сёстры, с целью уберечь вас от существующих рисков заболеть, призываю в первую очередь:

• отменить все массовые религиозные мероприятия, в том числе таъзияты;

• учитывать требования – оставаться дома и без крайней необходимости не покидать жильё;

• осознать, что это время Всевышний дал для верующих не для скуки и раздражения, а наоборот для уединения в молитвах, покаянии, упоминании Всевышнего. Будем же благодарны Ему за это;

• помнить, что всё, к чему сегодня призывают нас эпидемиологи – это наша первоочередная обязанность. В Исламе особенное место отведено соблюдению гигиены, и чистота составляет половину имана – веры мусульманина;

• делать омовение ещё чаще и как положено – очень тщательно, учитывая сегодняшние рекомендации. Ведь без положенного омовения всех частей тела даже наш намаз не засчитывается;

• не здороваться за руку, тем более, что это не является обязательным действием;

• пользоваться закрытой одеждой, в том числе носить головные уборы, перчатки и надевать маски;

• стараться пять раз в день молиться у себя дома. Намаз – это общение человека со Всевышним. Намаз делает нас более спокойными и уверенными в себе.

Теперь перейду к вопросу обязательной пятничной молитвы. Совершение джума-намаза – важная обязанность, возложенная на совершеннолетних мусульман. Посоветовавшись с алимами и врачами-эпидемиологами, мы решили:

• во всех мечетях должны быть тщательно соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы;

• во время совершения пятничной молитвы необходимо соблюдение обязательного интервала в полтора метра между молящимися;

• для того чтобы совершить джума-намаз, необходимо прийти в мечеть в маске и с молитвенным ковриком, наличие которых у входа в мечеть будут проверять подготовленные для этого волонтёры.

• чтобы у каждого была возможность соблюдать соответствующую дистанцию между молящимися, разрешается совершать пятничную молитву во всех квартальных мечетях.

Теперь о не менее главном. Те, кто попадает в категорию риска, не приходите на джума-намаз. В первую очередь, это люди старше 65 лет и несовершеннолетние до 15 лет. Не приходите на джума-намаз, те, кто плохо себя чувствует и страдает хроническими бронхо-лёгочными заболеваниями или имеет пониженный иммунитет. Можно не посещать мечеть тем, кто испытывает страх заболеть. Требования к имамам всех мечетей:

• следить за своевременной дезинфекцией мечети и мест омовения до и после молитв;

• на пятничной молитве максимально ограничить время нахождения людей в мечети. И в конце хочу обратиться с убедительной просьбой к предпринимателям: не завышайте искусственно цены на товары. Уверяю вас, что в такой прибыли не будет благодати Всевышнего!

Дорогие мусульмане! В Муфтияте есть ответственные люди, которые мониторят ситуацию совместно с работниками органов власти и Роспотребнадзора.

Как я уже сказал, в ближайшее время намечена встреча с руководителем Роспотребнадзора, главным эпидемиологом региона, после которой, при необходимости, будут дополнительные изменения в рекомендациях.

Дуа – это самое сильное оружие верующих! Поэтому будем молить Всевышнего о защите и милости для всех нас!

Помните о главном: несмотря на то, что каждый изолирован за стенами своего дома – мы духовно едины и в искренности молитв – наша сила!» — говорится в тексте сообщения.