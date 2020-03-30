Власти Махачкалы планируют построить девять детсадов на 1,5 тыс. мест в 2020 году

Строительство девяти детских дошкольных учреждений на 1,5 тыс. мест планируется до конца этого года в Махачкале, сообщил ТАСС в воскресенье начальник управления образования Махачкалы Вадим Дибияев.

"В этом году у нас в Махачкале запланировано строительство девяти детских дошкольных учреждений, общее количество новых мест в них составит около полутора тысяч. В зависимости от района расположения и других потребностей будут построены детские сады от 60 до 250 мест", - сказал Дибияев.

По его словам, данные объекты будут построены в рамках реализации федеральных программ. "Всего за счет федеральных программ в Махачкале в ближайшие годы планируется построить несколько десятков детских дошкольных учреждений", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что на сегодня в Махачкале 70 действующих детсадов, в которых обучаются около 20 тыс. детей. В общей очереди в детские сады в городе на сегодня около 25 тыс. детей.

Зампредседателя правительства - министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова на заседании расширенной коллегии Минобрнауки региона 24 марта сообщила, что в 2019 году в республике было введено в эксплуатацию 13 детсадов на 1272 места, включая семь частных детских дошкольных образовательных учреждений. На сегодня доступность дошкольного образования составляет 76,8%, в очереди на зачисление в детский сад насчитывается больше 31 тыс. детей. На 2020-2022 годы запланировано строительство 87 дошкольных организаций на 12,5 тыс. мест, сообщила Омарова. По ее словам, из 87 запланированных детских садов 57 учреждений на 9,1 тыс. мест будут построены в рамках национального проекта "Демография".