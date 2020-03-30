Государственная стоматология Каспийска присоединилась к Всероссийской акции #мывместе Стоматология Каспийска обсуживает на дому находящихся на карантине из-за COVID-19

Они выезжают по срочным вызовам на дом для проведения экстренного лечения. Уже оказана помощь первому пациенту, который находится на карантине в связи с тем, что он прибыл из страны со сложной эпидемиологической ситуацией.

«Такое решение принято, чтобы наши жители максимально оставались дома, не нарушали рекомендованную самоизоляцию. Даже если их будет беспокоить нестерпимая зубная боль», — рассказал заведующий поликлиникой Джамал Кудаев.

Но в тоже время будут соблюдаться все санитарной безопасности, с целью недопущения заражения COVID-19 как пациентами, так и персоналом. Кудаев отметил, что подобная практика внедрена впервые в республике.