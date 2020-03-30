ЗАМАНА - Министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов обратился к жителям республики

Министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов обратился к жителям республики

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30 марта, 2020. Понедельник 20:30
Министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов обратился к жителям республики

Министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов обратился к жителям республики.

Министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов обратился к жителям республики
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В этот ответственный период, в условиях пандемии, когда на кону здоровье и жизнь наших близких и родных людей, у меня просьба ко всем жителям республики проявить сознательность, соблюдать меры профилактики и карантина, избегать общения с людьми, которые прибывают из-за границы и других регионов страны. Сегодня в республике действует режим, который предполагает нахождение дома. «Оставайтесь дома» - этот лозунг слышал каждый и это не просто призыв - это жизненная необходимость. Сейчас все усилия медиков направлены на оказание помощи и спасение земляков от коронавируса. Все - начиная от аппарата Министерства здравоохранения РД, до врачей, медсестер, санитарок, главных врачей - работают практически в круглосуточном режиме. Но в борьбе с этим злом мы нуждаемся в вашей поддержке и просим лишь об одном - не выходите из дома без острой необходимости. Только совместными усилиями мы сможем не допустить распространения болезни! Моя убедительная просьба – отнестись с пониманием к ситуации! Берегите себя и близких!
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С Уважением,
министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов

 

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