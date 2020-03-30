В Махачкале предпринимателей, нарушивших Указ Президента РФ о нерабочей неделе, привлекут к уголовной ответственности

Такое решение было принято накануне на заседании Штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Со всеми предпринимателями в конце прошлой недели и все выходные проводились разъяснительные беседы и были вручены уведомления – в городе должны работать только продовольственные рынки и магазины, аптеки и больницы. Все остальные заведения, особенно те, где скапливается большое количество людей, должны быть закрыты. Большую обеспокоенность властей вызывают банкетные залы. В минувшие выходные было позволено провести мероприятия, на организацию которых были закуплены продукты и затрачены средства.

Если до сегодняшнего дня закрытие объектов массового скопления людей было настойчивой рекомендацией, то с 30 марта вступает в силу Указ Главы Дагестана. Согласно ему функционирование таких заведений запрещено.

Несоблюдение режима может повлечь за собой уголовную ответственность – эти действия подпадают под статью 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".

Согласно закону, если вина будет установлена, то нарушителю грозит штраф до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 6 месяцев, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 1 года.

Межведомственная комиссия, в составе которой представители городской администрации, правоохранительных и контрольно-надзорных органов, уже начала проводить объезд всех объектов предпринимательства.

Напомним, что к ответственности будут привлечены и те, кто распространяет недостоверную информацию по коронавирусу или действиям, связанным с режимом повышенной готовности.

Ссылка на Указ Президента РФ №206 от 25 марта 2020 года:

http://kremlin.ru/events/president/news/63065.

Ссылка на Указ Главы Дагестана №22 от 27.03.2020 года: http://president.e-dag.ru/novosti/dokumenty/ukazy/ukaz-glavy-rd-ot-27-marta-2020-goda-22-o-vnesenii-izmenenij-v-ukaz-glavy-respubliki-dagestan-ot-18-marta-2020-goda-17-o-vvedenii-rezhima-povyshennoj-gotovnosti.