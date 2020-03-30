ЗАМАНА - В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

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30 марта, 2020. Понедельник 12:23
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
В России с участием специалистов Российской академии наук разработали три лекарственных препарата, которые потенциально можно применять для лечения заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, сообщил РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин. Ранее Федеральное медико-биологическое агентство представило еще один вариант на основе противомалярийного мефлохина.
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
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Чехонин напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН создали противовирусный триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
 
 
"Но на сегодня готова особая, ингаляционная форма этого препарата, которая может использоваться исключительно для лечения респираторной вирусной инфекции. Я уверен, что она будет более приемлемой для лечения COVID-19-инфекции. И, естественно, такой вариант крайне важен в нынешней ситуации", — отметил Чехонин, добавив, что это лекарство уже готово для передачи на испытания в специализированные учреждения.
Кроме этого, по его словам, Институт органического синтеза совместно с московским Институтом органической химии имени Зелинского создали "достаточно эффективную" и совместимую с требованиями российской фармацевтической промышленности схему синтеза противовирусного препарата фавипиравир, ранее разработанного в Японии для лечения инфекций, вызванных так называемыми РНК-вирусами, к которым относится и нынешний коронавирус. По словам вице-президента РАН, он также готов для передачи на испытания.
Другой препарат, фортепрен, ранее создали на площадке Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Институтом органической химии на основе лекарства фоспренил, применяемого для лечения коронавирусных инфекций у животных.
"Он прошел все стадии клинических испытаний, то есть был испытан даже на людях. Фортепрен находится на стадии регистрации, после прохождения которой может быть передан на испытания для проверки его возможной активности в отношении COVID-19", — рассказал собеседник агентства.
 
По словам Чехонина, эти три препарата "заинтересовали наше Министерство здравоохранения и на сегодняшний день стали приоритетом в работе химических "подразделений" Академии наук и Минобрнауки".

 

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