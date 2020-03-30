Кроме этого, по его словам, Институт органического синтеза совместно с московским Институтом органической химии имени Зелинского создали "достаточно эффективную" и совместимую с требованиями российской фармацевтической промышленности схему синтеза противовирусного препарата фавипиравир, ранее разработанного в Японии для лечения инфекций, вызванных так называемыми РНК-вирусами, к которым относится и нынешний коронавирус. По словам вице-президента РАН, он также готов для передачи на испытания.

"Он прошел все стадии клинических испытаний, то есть был испытан даже на людях. Фортепрен находится на стадии регистрации, после прохождения которой может быть передан на испытания для проверки его возможной активности в отношении COVID-19", — рассказал собеседник агентства. По словам Чехонина, эти три препарата "заинтересовали наше Министерство здравоохранения и на сегодняшний день стали приоритетом в работе химических "подразделений" Академии наук и Минобрнауки". Другой препарат, фортепрен, ранее создали на площадке Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Институтом органической химии на основе лекарства фоспренил, применяемого для лечения коронавирусных инфекций у животных.

"Но на сегодня готова особая, ингаляционная форма этого препарата, которая может использоваться исключительно для лечения респираторной вирусной инфекции. Я уверен, что она будет более приемлемой для лечения COVID-19-инфекции. И, естественно, такой вариант крайне важен в нынешней ситуации", — отметил Чехонин, добавив, что это лекарство уже готово для передачи на испытания в специализированные учреждения.