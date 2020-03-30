Мусульмане начали закрывать мечети по всему миру

В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) в регионах России, в том числе в Дагестане, а также в Саудовской Аравии и других мусульманских странах мечети закрыты на карантин. В них отменены пятничные богослужения. Ранее во многих странах мира были запрещены массовые мероприятия – спортивные, культурные, развлекательные. Поскольку число людей, зараженных коронавирусной инфекцией увеличивается ежедневно, представители различных конфессий решили отменить массовые мероприятия в своих храмах.

Мечеть «Тангъим», расположенная на улице генерала Омаров в Махачкале, закрылась на карантин с 30 марта по 5 апреля. На этот период отменены джамаат-намазы и пятничные хутбы.

«Это чрезвычайная и беспрецедентная мера связана со сложившейся вирусной обстановкой в мире, России, Дагестане. До принятия этого непростого решения руководство мечети советовалось с обладателями знания, учеными и муфтиями, в частности с Нафигулой Ашировым. В том числе учитывались мнения врачей, ученых-вирусологов и органов власти», - сообщается на официальной странице мечети в «Фейсбук».

Ранее Муфтият Дагестана сократил время проведения пятничного богослужения в мечетях республики.

В мечетях Чеченской Республики тоже отменена коллективная молитва на ближайшую пятницу. Об этом объявил муфтий Салах Межиев во время прямого эфира в социальной сети «Инстаграм».

Мечети в Кабардино-Балкарии, Адыгее и Краснодарском крае закрыты с 24 марта по решению местных муфтиятов, сообщает издание «Кавказский узел».

В Адыгее и Краснодарском крае мечети закрыты до 20 апреля включительно, в Кабардино-Балкарии – на неопределенный срок приостановлены пятничные богослужения в мечетях. Аналогичные ограничения введены еще в мечетях Астраханской области и Татарстана.

В Саудовской Аравии все мечети закрыты, кроме аль-Харама в Мекке.

«Мы уточнили у религиозных деятелей Саудовской Аравии. Приняты беспрецедентные меры: совет улемов страны решил закрыть для общего доступа все мечети в Саудовской Аравии, кроме главной мечети - Аль-Харам в Мекке», - сообщил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

Ограничительные меры будут действовать, пока не отступит коронавирус, отметил он.

По данным СМИ, в мечетях Турции, Марокко, Казахстана, Азербайджана отменены коллективные молитвы, в Иерусалиме закрыты две мечети – Аль-Акса и Купол Скалы. В Омане отменены молитвы, свадьбы и похороны. В Узбекистане верующим разрешили совершить пятничный намаз дома.

В воскресенье, 29 марта, после божественной литургии в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской. <...> Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись», — приводит РИА Новости слова патриарха.

В России по последней информации зарегистрировано 1534 случая заболевания коронавирусом, из них 64 – выздоровели, 8 – умерли. В Дагестане только один подтвержденный случай заболевания, еще 17 человек ждут подтверждения диагноза. Предварительный экспресс-текст дал положительный результата, теперь их анализы направлены в Москву.