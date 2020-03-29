ЗАМАНА - Коронавирус молодеет?

Коронавирус молодеет?

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29 марта, 2020. Воскресенье 19:59
Коронавирус молодеет?

По оперативной информации московского штаба по борьбе с распространением коронавируса, на искусственной вентиляции легких находится 40% пациентов младше 40 лет.

Коронавирус молодеет?
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Заболевшие до 60 лет составляют целых 64%. Эти данные подтверждаются и примерами других стран, говорится в сообщении. Напоминаем, что не допустить распространение заражения коронавирусом можно только соблюдая личную гигиену и находясь дома.

 

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