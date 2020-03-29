Дагестанские инфекционисты в своих блогах просят не пренебрегать профилактикой распространения коронавируса

Публикации с призывами относиться к проблеме серьезно они размещают на своих страницах в социальных медиа.

«Сегодня третий день карантина, мы врачи инфекционной больницы, находимся тут, оставив свои семьи, детей и родителей. Сколько мы будет здесь находиться – неизвестно. У нас все хорошо: нам есть, где спать, где отдыхать. Не нужно меня жалеть, меня никто не заставлял быть врачом, а тем более инфекционистом. Я благодарна Всевышнему, что в такой момент я могу помочь людям», – рассказывает ординатор отделения РЦИБ Цибац Омарова.

Она также сообщила, что к ним поступают звонки из других больниц от коллег, которые готовы оказать врачам РЦИБ помощь в случае, если это понадобится. При этом попросила не обращаться к врачам с вопросами о распространении коронавируса, ответы на которые имеются в открытом доступе на официальных информационных ресурсах:

«Все, что меня интересует – это сколько у меня сейчас пациентов, и как я им могу помочь. Будьте благоразумны, мойте почаще руки и сидите дома. Спасибо вам за слова поддержки!».

Осуждение врача вызвала видеозапись с празднования свадебного торжества в Дагестане, которая демонстрирует игнорирование некоторыми дагестанцами рекомендации не посещаться места скопления людей. «Успокойтесь! Пока мы с ног не свалимся, вы не остановитесь!», – заявила Омарова.

Врач-инфекионист РЦИБ, который ведет активный блог в Instagram, Абдулхалик Алиев также призвал своих подписчиков прекратить посещать общественные места без необходимости. Он подчеркнул, что переносчиками вируса могут стать и те, кто считают себя абсолютно здоровыми:

«Я не в коем случае не жалуюсь, это был мой выбор – идти работать врачом, и никакой вирус меня не напугает. Но будьте так добры, если я работаю ради вас, оставайтесь дома ради меня!».

Напомним, ранее пресс-служба Минздрава Дагестана сообщила, что республиканский центр инфекционных болезней был перепрофилирован под госпиталь для больных коронавирусом. Центр оборудован всем необходимым для лечения больных, включая аппараты для искусственной вентиляции легких, в наличии есть резервные стационары.