Ведомство провело мониторинг на продуктовых рынках Махачкалы и выявило кратное повышение цен на этот товар. Данные о проверках взяты на контроль, в случае выявления антиконкурентного поведения, будут приняты меры в рамках законодательства. «Дагестанское УФАС напоминает, что причин и поводов для паники нет, дефицита продуктов в регионе тоже нет. Не надо идти на поводу спекулянтов, имбирь не спасёт от коронавируса!», — сообщается в релизе Управления.
УФАС Дагестана проверит обоснованность роста цен на имбирь
- Автор Мадина
- 29 марта, 2020. Воскресенье 16:35
Дагестанское Управление ФАС России проверит обоснованность роста цен на имбирь.
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