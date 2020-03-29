Владимир Васильев обсудил с муфтием Дагестана совместные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе

«На сегодняшний день у нас один случай заболевания коронавирусом подтверждён в результате исследований. Сейчас в лечебных учреждениях 17 человек, которые сдали анализы и по которым идёт уточнение.

К тем 903 жителям республики, которые прибыли из других регионов и стран и обратились с подозрением на возможное заболевание коронавирусной инфекцией, – применяется обсервация. Человек находится по месту жительства, но предупреждается о том, что не должен никуда выезжать, надо свести до минимума контакты, чтобы никого не заразить, потому что мы пока не знаем, является ли кто-то из них носителем или инфицированным. Врачи их наблюдают. Такая возможность создаёт условия для локализации этого процесса. Помните, недавно к нам из хаджа прилетел самолёт? Мы его приняли, взяли на себя ответственность. Наши врачи, медики из Чечни и Ингушетии приехали, осмотрели наших паломников и всех, у кого нет признаков заболевания, отпустили домой. Кстати, людей с явными признаками среди них не оказалось. За ними был установлен медицинский надзор и даны рекомендации», – сказал Владимир Васильев.

На безопасность отдельных групп населения, по словам руководителя региона, следует обратить особое внимание: «Сейчас особенно важно, – так принято у нас в Дагестане и это огромное достоинство нашего общества – уважение к старшим. Всегда мы ориентировались на старших, а сегодня такой момент, когда мы все должны позаботиться о старших, беречь их. Президент принял решение о том, чтобы сделать для всех перерыв, чтобы люди могли побыть дома. Но это не значит, что нужно тесно общаться, навещать старших. Без крайней необходимости делать этого нельзя. Просто из соображений добра и заботы о наших же близких. Они в основном у нас в горах, там им ничего не угрожает. Но если кто-то, не дай Бог, привезёт туда вирус, какие будут последствия? Мы видим, что происходит в Италии, Испании, других государствах. И у нас в Москве немало людей, которые инфицированы. Поэтому приняты такие меры».

Вместе с тем Владимир Васильев выразил надежду на то, что совместные действия и сознательность граждан помогут справиться с данной проблемой на начальном этапе. «Дагестанцы, мусульмане, отличаются чистоплотностью. Плюс рекомендации, которые нам дают главный санитарный врач по РД, медработники, помогут нам эту беду ограничить, не дать ей распространиться в нашей республике. Это самая, наверное, главная задача. В связи с этим я решил встретиться с вами, спасибо большое, что откликнулись», – сказал Глава РД, добавив при этом, что в нелёгкое время для людей очень важно услышать мнения проповедников, духовных лидеров.

В ходе беседы высказался о ситуации и шейх Ахмад Афанди Абдулаев: «Конечно, беспокоиться о людях – это наш долг. Главное – ограничить распространение вируса, чтобы он не передавался дальше. Все возможные меры, конечно, мы будем принимать. Ислам и так требует соблюдения этих всех правил в плане гигиены. А сейчас дополнительно будем подключать и врачей».

При этом в Дагестане, по его словам, принято ездить на соболезнования, чтобы выразить слова сочувствия в адрес близких усопшего. Тем не менее, сегодняшняя обстановка диктует другие правила. В этой связи он отметил: «Я сторонник того, чтобы эти поездки ограничивались. В этом направлении сделаем кое-какие шаги, которые, возможно, помогут. Будет лучше, если похороны ограничатся присутствием близких людей. Другой важный вопрос – пятничная молитва. Это обязанность, которая идёт не от нас, а от Всевышнего. Мы продумаем, как минимизировать по мере возможности количество людей. Президент страны и вы, как Глава региона, беспокоитесь о гражданах. А мы со своей стороны будем поддерживать ваши решения и поможем в их реализации».

Поблагодарив за озвученное мнение, Владимир Васильев сказал: «Во всех сложных вопросах вы всегда занимаете позицию, которой посвятили свою жизнь, и я не помню случая, чтобы она расходилась с теми задачами, которые передо мной ставит Президент, закон и моя присяга народу Дагестана».

Продолжая, руководитель субъекта напомнил о том, что ранее подписал указ, который предполагает запрет на проведение массовых мероприятий и приостановку деятельности ряда организаций. Ограничения вступают в силу с 30 марта, а в эти выходные, по словам Владимира Васильева, он взял на себя ответственность и все организации продолжают работу, чтобы люди успели подготовиться к продолжительным выходным.

«Прошу, чтобы все дагестанцы тоже задумались о том, что нам всем что-то нужно сделать. И тогда есть шанс, что эту беду нам удастся остановить в самом начале. Здесь, я так понимаю, у нас нет разногласий. Я прошу сейчас всех дагестанцев о простых вещах: мойте руки, не контактируйте с людьми. Если мы будем так действовать и сразу реагировать, если кто-то заболел, и временно изолировать его, то всё получится», – выразил уверенность Глава Дагестана.