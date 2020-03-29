Премьер–министр ознакомился с ходом обработки поступающей оперативной информации. «Этот Центр позволяет связываться в режиме реального времени с любым руководителем муниципалитета, осуществлять контроль и мониторинг за ситуацией на местах, следить за выполнением поручений. Централизовано ведется сбор и анализ публикуемой в медиапространстве информации, поступают звонки на номера «горячей линии», — прокомментировал премьер-министр. Власти Дагестана на 30 марта наметили проведение в режиме видеоселектора заседания оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Артем Здунов посетил Ситуационный центр по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции
- Автор Мадина
- 29 марта, 2020. Воскресенье 13:21
Председатель Правительства Дагестана Артем Здунов посетил Ситуационный центр по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
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