Артем Здунов посетил Ситуационный центр по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции

Премьер–министр ознакомился с ходом обработки поступающей оперативной информации. «Этот Центр позволяет связываться в режиме реального времени с любым руководителем муниципалитета, осуществлять контроль и мониторинг за ситуацией на местах, следить за выполнением поручений. Централизовано ведется сбор и анализ публикуемой в медиапространстве информации, поступают звонки на номера «горячей линии», — прокомментировал премьер-министр. Власти Дагестана на 30 марта наметили проведение в режиме видеоселектора заседания оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.