ЗАМАНА - Артем Здунов посетил Ситуационный центр по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции

Артем Здунов посетил Ситуационный центр по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции

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29 марта, 2020. Воскресенье 13:21
Артем Здунов посетил Ситуационный центр по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции

Председатель Правительства Дагестана Артем Здунов посетил Ситуационный центр по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Артем Здунов посетил Ситуационный центр по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции
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Премьер–министр ознакомился с ходом обработки поступающей оперативной информации. «Этот Центр позволяет связываться в режиме реального времени с любым руководителем муниципалитета, осуществлять контроль  и мониторинг за ситуацией на местах, следить за выполнением поручений. Централизовано ведется сбор и анализ публикуемой в медиапространстве информации, поступают звонки на номера «горячей линии», — прокомментировал премьер-министр. Власти Дагестана на 30 марта наметили проведение в режиме видеоселектора заседания оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

 

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