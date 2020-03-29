«У дагестанцев много родственников, но эпидемия коронавируса требует ограничить контакты, даже с самыми близкими, чтобы они не заболели. Что делать, если родителя госпитализируют, а ребенка оставить не с кем? Есть несколько правил», — поделилась Ежова.
1. Если Вас экстренно госпитализируют, Вы должны предупредить органы опеки, либо сказать лечащему врачу медицинской организации, куда Вас размещают, что у Вас есть ребенок, сообщить, где находится ребенок. Врач оперативно сообщает о сложившейся ситуации в территориальные органы опеки и попечительства.
2. Сотрудники опеки, совместно с полицией приезжают к ребенку и отвозят его на временное размещение а) в мед. организацию, если его здоровье требует внимания медицинского персонала, б) социальное учреждение временного пребывания, в) к родственникам на временное попечение.
3. При этом о перемещении и состоянии ребенка родителю постоянно сообщают сотрудники опеки, места временного размещения, поддерживают возможность общения родителя и ребенка по телефону.
4. Сразу, как родитель, ответственный за ребенка взрослый выписан из больницы, он\она может забрать ребенка домой. 5. Если в экстренной ситуации несовершеннолетний рискует остаться один, звоните на единый экстренный канал помощи — 102/112 (для любых операторов мобильной связи). Список контактов органов опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов РД на сайте МинобрнаукиРД .