Детский омбудсмен Марина Ежова рассказала о том, как решить ситуацию с детьми при госпитализации их родителей

Детский омбудсмен Дагестана Марина Ежова разъяснила порядок действий, когда ребенок остается один после госпитализации его родителей.

«У дагестанцев много родственников, но эпидемия коронавируса требует ограничить контакты, даже с самыми близкими, чтобы они не заболели. Что делать, если родителя госпитализируют, а ребенка оставить не с кем? Есть несколько правил», — поделилась Ежова.

1. Если Вас экстренно госпитализируют, Вы должны предупредить органы опеки, либо сказать лечащему врачу медицинской организации, куда Вас размещают, что у Вас есть ребенок, сообщить, где находится ребенок. Врач оперативно сообщает о сложившейся ситуации в территориальные органы опеки и попечительства.

2. Сотрудники опеки, совместно с полицией приезжают к ребенку и отвозят его на временное размещение а) в мед. организацию, если его здоровье требует внимания медицинского персонала, б) социальное учреждение временного пребывания, в) к родственникам на временное попечение.

3. При этом о перемещении и состоянии ребенка родителю постоянно сообщают сотрудники опеки, места временного размещения, поддерживают возможность общения родителя и ребенка по телефону.

4. Сразу, как родитель, ответственный за ребенка взрослый выписан из больницы, он\она может забрать ребенка домой. 5. Если в экстренной ситуации несовершеннолетний рискует остаться один, звоните на единый экстренный канал помощи — 102/112 (для любых операторов мобильной связи). Список контактов органов опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов РД на сайте МинобрнаукиРД .