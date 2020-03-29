ЗАМАНА - Детский омбудсмен Марина Ежова рассказала о том, как решить ситуацию с детьми при госпитализации их родителей

Детский омбудсмен Марина Ежова рассказала о том, как решить ситуацию с детьми при госпитализации их родителей

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29 марта, 2020. Воскресенье 12:54
Детский омбудсмен Марина Ежова рассказала о том, как решить ситуацию с детьми при госпитализации их родителей

Детский омбудсмен Дагестана Марина Ежова разъяснила порядок действий, когда ребенок остается один после госпитализации его родителей.

Детский омбудсмен Марина Ежова рассказала о том, как решить ситуацию с детьми при госпитализации их родителей
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«У дагестанцев много родственников, но эпидемия коронавируса требует ограничить контакты, даже с самыми близкими, чтобы они не заболели. Что делать, если родителя госпитализируют, а ребенка оставить не с кем? Есть несколько правил», — поделилась Ежова.

 

1. Если Вас экстренно госпитализируют, Вы должны предупредить органы опеки, либо сказать лечащему врачу медицинской организации, куда Вас размещают, что у Вас есть ребенок, сообщить, где находится ребенок. Врач оперативно сообщает о сложившейся ситуации в территориальные органы опеки и попечительства.

 

2. Сотрудники опеки, совместно с полицией приезжают к ребенку и отвозят его на временное размещение а) в мед. организацию, если его здоровье требует внимания медицинского персонала, б) социальное учреждение временного пребывания, в) к родственникам на временное попечение. 

 

3. При этом о перемещении и состоянии ребенка родителю постоянно сообщают сотрудники опеки, места временного размещения, поддерживают возможность общения родителя и ребенка по телефону.

 

4. Сразу, как родитель, ответственный за ребенка взрослый выписан из больницы, он\она может забрать ребенка домой. 5. Если в экстренной ситуации несовершеннолетний рискует остаться один, звоните на единый экстренный канал помощи  —    102/112  (для любых операторов мобильной связи). Список контактов органов опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов РД на сайте МинобрнаукиРД .

 

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