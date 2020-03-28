ЗАМАНА - Первичный анализ на наличие коронавируса оказался положительным ещё у нескольких дагестанцев

Первичный анализ на наличие коронавируса оказался положительным ещё у нескольких дагестанцев

Автор
28 марта, 2020. Суббота 09:11
Первичный анализ на наличие коронавируса оказался положительным ещё у нескольких дагестанцев

В Дагестане по состоянию на 27 марта лабораторно подтвержден один случай коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РД.

Первичный анализ на наличие коронавируса оказался положительным ещё у нескольких дагестанцев
Информация

«Общее число госпитализированных с признаками COVID-2019 достигло 19 человек, в том числе один ребенок 2011 года рождения, у которых первичные тесты положительные. 13 человек находятся в Республиканском центре инфекционных болезней, который перепрофилировали под госпиталь для больных коронавирусом. Еще двое в Хасавюртовской городской больнице и Левашинской районной больнице. Все пациенты размещены в изолированные инфекционные боксы. Четверо заболевших на домашнем лечении» - рассказали в пресс-службе ведомства. «Для окончательного подтверждения подозрительных на новую коронавирусную инфекцию результатов исследований, анализы пациентов направлены в специально оборудованный референс-центр на базе ФКУЗ «Противочумный центр» в Москве» - отметил источник. Во избежание распространения вирусной инфекции гражданам республики рекомендуется ограничить себя от контактов с внешним миром без острой на то необходимости. Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава сообщают, что необходимые ресурсы по противодействию коронавирусу имеются. По всем интересующим вопросам вы можете обратиться на федеральный номер горячей линии: 8 (800) 350-00-63 (звонок бесплатный).

 

Прочитано 42 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top