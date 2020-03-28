Первичный анализ на наличие коронавируса оказался положительным ещё у нескольких дагестанцев

«Общее число госпитализированных с признаками COVID-2019 достигло 19 человек, в том числе один ребенок 2011 года рождения, у которых первичные тесты положительные. 13 человек находятся в Республиканском центре инфекционных болезней, который перепрофилировали под госпиталь для больных коронавирусом. Еще двое в Хасавюртовской городской больнице и Левашинской районной больнице. Все пациенты размещены в изолированные инфекционные боксы. Четверо заболевших на домашнем лечении» - рассказали в пресс-службе ведомства. «Для окончательного подтверждения подозрительных на новую коронавирусную инфекцию результатов исследований, анализы пациентов направлены в специально оборудованный референс-центр на базе ФКУЗ «Противочумный центр» в Москве» - отметил источник. Во избежание распространения вирусной инфекции гражданам республики рекомендуется ограничить себя от контактов с внешним миром без острой на то необходимости. Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава сообщают, что необходимые ресурсы по противодействию коронавирусу имеются. По всем интересующим вопросам вы можете обратиться на федеральный номер горячей линии: 8 (800) 350-00-63 (звонок бесплатный).