Зубайру Зубайруев: Призываем отнестись к происходящему осознанно, исход событий зависит от личной ответственности каждого из нас

Он просит их ежедневно публиковать информацию о том, как важно соблюдать предписания специалистов и соблюдать необходимые санитарные нормы для того, чтобы замедлить распространение вируса. «Все вы знаете, что в мире ещё набирает обороты пандемия коронавируса. Это опасное и пока мало изученное заболевание. Специалисты признают, что самым эффективным методом его профилактики является самоизоляция. Об этом должен знать каждый житель нашей республики. Мы уверены, что вы можете помочь в этом очень важном и ответственном деле. Вы уже делаете многое: рассказываете о реальной картине происходящего, размещаете рекомендации специалистов. Но теперь этого может оказаться недостаточно. Многие дагестанцы всё ещё недооценивают грозящую всем опасность: на улицах, в магазинах, парках всё ещё собираются люди, даже те, для кого вирус представляет особую опасность – старшее поколение. Дагестанцы продолжают шумно играть свадьбы, собираться в широком семейном кругу. В социальных сетях продолжаются наивные, неуместные в подобной ситуации, обсуждения, что всё это не всерьёз и любая предосторожность – свидетельство паники. Мировая практика последних недель показывает, насколько опасна такая беспечность. И мы считаем, что нужно сделать всё, чтобы вовремя предупредить и обезопасить дагестанское общество. Это серьезная задача и она требует беспрецедентных усилий. Понадобится весь ваш креатив, должны быть задействованы все возможные способы: телевидение, газетные площади и, конечно, в первую очередь — интернет. Каждый день рассказывайте людям, как важно соблюдать предписания специалистов и, конечно, самое главное – замедлить распространение вируса, оставшись дома. Все мировые СМИ присоединились к этой работе: они меняют логотипы, отдают лучшие печатные площади, инициируют масштабные флешмобы, предлагают способы переждать карантин с пользой для своего развития. Как это сделать в Дагестане максимально убедительно, знаете только вы. И мы с надеждой обращаемся к вашим профессионализму и гражданской ответственности. В это непростое время все должны поддерживать друг друга! Усилия каждого, кто имеет влияние на мнение людей, имеет огромный смысл. Дагестанские журналисты, общественники и блогеры должны помочь врачам и медсестрам спасать жизни. Призываем отнестись к происходящему осознанно, понять, что исход событий зависит от социальной и личной ответственности каждого из нас», — пишет Зубайруев на своей странице в Facebook.