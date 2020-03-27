Минздрав Дагестана опроверг нехватку средств индивидуальной защиты в медучреждениях

Министерство отреагировало на многочисленные публикации в соцсетях, где утверждаются, что медицинские учреждения не готовы к увеличевшейся потребности в медицинских масках и антисептиках. Помимо этого, в ведомстве подчеркнули, что подведомственные учреждения в достаточном количестве снабжены резервными запасами антисептических средств и масок.