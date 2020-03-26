Общественная палата РД и общественные организации проконтролируют голосование по поправкам в Конституцию

Общественная палата и общественные организации Дагестана ознакомились с презентацией доклада Российского общественного института избирательного права (под эгидой «Независимого общественного мониторинга» – НОМ), а затем подписали «Соглашение о взаимодействии» на дне голосования по поправкам в Конституцию России.

Заседание стартовало с презентации доклада Российского общественного института избирательного права. Она состоялась под эгидой самой большой в стране сети независимых наблюдателей «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) по инициативе одного из учредителей ассоциации, члена СПЧ при Президенте РФ Александра Брода.

“Независимый общественный мониторинг” – самая большая в России сеть независимых наблюдателей. Цель организации – мониторинг избирательного процесса, предотвращение нарушений на выборах и помощь в реализации избирательных прав жителей нашей страны.

Затем участники обменялись своими мнениями о самом предстоящем голосовании – в рамках круглого стола «О международном опыте изменения Конституции». Впрочем, как нередко бывают, высказывания некоторых участников порой довольно далеко отходили от заявленной темы.

Профессор Мирзабек Мирзабеков из Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН высказал отчасти критическое отношение по предложенным поправкам в текст Конституции России: «Мне кажется, нет необходимости в излишней детализации некоторых вопросов, например, по индексации доходов населения. Я также сторонник того, чтобы какие-то вещи были заимствованы из опыта советской Конституции, где гражданину гарантировалось право на труд».

Алиасхаб Хархачаев (фонд «Гуниб» имени Адильгерея Магомедтагирова) поделился своим возмущением: недавно в эфире местного телеканала от его выступления остались обрезки длиной в 45 секунд. Ему пришлось выслушивать упреки телезрителей: «передача продолжалась 45 минут, а ты сидел и отмалчивался…» Тогда как развернутое выступление спикера было значительно сокращено перед выходом в эфир.

Присутствовавший в зале Ильман Алипутатов (ГТРК «Дагестан») подчеркнул, что речь идет не о его телеканале, и Алиасхаб Хархачаев подтвердил это.

Он добавил, что по теме поправок в Конституцию ему также приходится выслушивать критику и скептицизм части граждан: некий (неназванный) профессор даже уже показал ему гуляющую в соцсетях брошюру с обложкой «Конституция 2020», утверждая, что в голосовании нет никакого смысла, «всё уже решено».

Председатель Общественной палаты республики Абдулхалим Мачаев ответил, что в нынешних условиях нет никаких технических сложностей вбрасывать в Интернет подобные фейки.

Также Алиасхаба Хархачаева не устраивает укрепление позиций главы государства в соответствии с поправками. «Это же любого президента теперь коснется, он что, вечно будет там сидеть..?»

Айтемир Сатираев (региональное общественное движение «Алмак») не видит в этом проблем: «Пусть сидит…»

«Пусть с тобой рядом сидит», – энергично возразил собеседнику Алиасхаб Хархачаев.

Председатель Координационного совета НКО РД Шамиль Хадулаев попытался воспользоваться тем, что в зале присутствует председатель Избиркома Дагестана Магомед Дибиров. Хадулаев начал задавать ему вопрос о нарушениях на прошлых выборах в республике, но его перебил председатель Общественной палаты: «Мы не обсуждаем работу Избиркома. Говорите по теме!»

Шамиль Хадулаев попробовал объяснить, что считает эти вопросы взаимосвязанными, но Абдулхалим Мачаев попросту лишил его слова.

Абдулхалим Мачаев поддержал идею всем присутствующим идти наблюдателями на избирательные участки и проследить за ходом голосования.

Айтемир Сатираев (региональное общественное движение «Алмак») возмущен тем, что раздаются призывы проигнорировать голосование в целом: «Идите вы к чертовой матери! Не нужно слушать такие призывы. Идите и голосуйте, чтобы не воровали ваше будущее!»

Интизар Мамутаева (Союз женщин Дагестана) призвала не сидеть в кабинетах, а выдвигаться в районы, на места, говорить с людьми. «Очень много несведущих людей. Я вот ехала с таксистом, так он считает, что коронавирус – это фейк».

Также она не разделяет критического отношения к действующему президенту: «А кого вы видите вместо Путина?»

Получивший слово председатель Избиркома Дагестана Магомед Дибиров пошутил: «На любых выборах выигрывают кандидаты, проигрывает избирком».

Он сторонник того, чтобы выборы разного уровня не разрушали жизнь людей: «Чтобы не было так: бьются за победу, а потом 15 лет друг с другом не разговаривают».

Что касается предстоящего голосования, Магомед Дибиров высказался за их полную прозрачность: «Подготовьте максимум людей. Хоть по 10 человек на каждый участок. Но именно подготовьте их, чтобы они знали свои права и обязанности членов комиссии».

Председатель Избиркома предложил организовать в Общественной палате колл-центр, дабы в день голосования наблюдатели могли информировать палату об обнаруженных нарушениях.

Теперь Шамиль Хадулаев все же задал свой вопрос – о многочисленных нарушениях в ходе ранее состоявшихся выборов: «Лично видел, рисуют цифры от фонаря, а наблюдатели сидят в коридоре». Шамиль Хадулаев вспомнил конкретный случай, когда впоследствии при судебном рассмотрении одного из нарушений секретарь территориальной комиссии сбежала прямо из зала суда: «По протоколу было очевидно, что все подписи сделаны одной рукой, так она утащила его с собой!»

Магомед Дибиров уточнил, что речь идет о выборах в 2016 году: «По тем выборам было многое сделано, многие уволены. Ведь человека, о котором вы говорите, наверное, вы уже не увидите в комиссии. Сама председатель ЦИК России высказывала свое отношение по теме тех выборов».

Он добавил, что 70% состава избирательных комиссий формируются по выдвижениям от политических партий.

«Сделайте так, чтобы они не состояли из одних учителей», – призвал его Алиасхаб Хархачаев.

Вслед за обсуждением каждый участник круглого стола подписал Соглашение о совместном (с Общественной палатой республики) «общественном контроле» на предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию России. Некоторые из участников процедуры названы в публикации, а всего это представители более 20 организаций.

Согласно подписанному документу к полю взаимодействия относятся совместное осуществление «общественного контроля при голосовании», обеспечение постоянно действующей «горячей линии» связи с голосующими, обучение наблюдателей (совместно с Избиркомом республики), повышение электоральной активности голосующих. При этом Общественная палата берется обеспечить «общественников» справочными материалами, необходимыми для работы наблюдателей. Презентация доклада Российского общественного института избирательного права (РОИИП) состоялось под эгидой самой большой в стране сети независимых наблюдателей «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) по инициативе одного из учредителей ассоциации, члена СПЧ при Президенте РФ Александра Брода. Модератором круглого стола выступил советник губернатора, председатель краевого Совета Андрей Зайцев. В представленной презентации он рассказал об ассоциации НОМ, проанализировал динамику обновления конституций в современном мире, основные этапы внесения правок в Основной закон страны и актуальные вопросы предстоящего общероссийского голосования. Среди двадцати участников круглого стола – ведущие эксперты и лидеры общественного мнения региона – полномочный представитель губернатора по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств Вячеслав Легкодух, Дмитрий Коваленко от аппарата уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае, члены региональной Общественной палаты адвокат Артур Колесников, а также его коллеги по ОП, члены краевой избирательной комиссии Роман Марченко и Петр Чернодуб, члены Экспертного совета при избирательной комиссии края, журналисты Алексей Шулепов, ведущий МТРК “Краснодар” и Ирина Груба, заместитель главного редактора газеты “Краснодарские известия”, председатель правления Краснодарской региональной просветительской общественной организации «Знание» Андрей Рощин и члены краевого Совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека. От краевых СМИ круглый стол освещали ведущие телекомпании региона – «Кубань 24», ГТРК «Кубань», МТРК «Краснодар», а также журналисты и съемочная группа газеты «Кубанские новости». Участники круглого стола обсудили механизмы общественного контроля во время предстоящего голосования, высказали свое мнение относительно международных аспектов принятия поправок и усиления социальной направленности Конституции, а также подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Основной закон.

В завершение оживлённой двухчасовой дискуссии Андрей Зайцев заверил её участников, что работа круглого стола по обсуждению докладов ассоциации НОМ на площадке краевого Совета будет продолжена.