ЗАМАНА - Госавтоинспекция переходит на особый режим работы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции

Госавтоинспекция переходит на особый режим работы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции

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26 марта, 2020. Четверг 19:04
Госавтоинспекция переходит на особый режим работы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции

Госавтоинспекция переходит на особый режим работы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции

Госавтоинспекция переходит на особый режим работы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции
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В подразделениях Госавтоинспекции в регионах будут предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Соответствующее распоряжение МВД России уже направлено на места.
Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будет осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить без изменений, по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью.
Выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет осуществляться по предварительной записи по телефону. Во взаимодействии с образовательными организациями, осуществляющими подготовку кандидатов в водители транспортных средств (автошколами), будет сокращено количество одновременно сдающих кандидатов в водители в составе учебных групп. Для этого графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами будут откорректированы. Направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения дел об административных правонарушениях при наличии полномочий по принятию решения по делу у должностного лица непосредственно на месте совершения правонарушения и отсутствии обстоятельств, препятствующих принятию такого решения, должно быть исключено, а нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС – минимизировано. Подробнее - на сайте гибдд.рф.
@mvd.dagestan

 

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