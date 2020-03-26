Не поддавайтесь панике и не ставьте себе диагнозы по интернету

Симптомы как при коронавирусной инфекции, так и при ОРВИ и гриппе одинаковые: повышение температуры, слабость и недомогание. При первых симптомах недомогания необходимо остаться дома и вызвать врача, поскольку только он сможет определить заболевание и его лечение. Главная профилактика — соблюдение мер предосторожности. Избегайте массовых скоплений людей и заботьтесь о чистоте своих рук.