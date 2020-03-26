ЗАМАНА - В Южно-Сухокумске планируется наладить серийное производство ветрогенераторов

В Южно-Сухокумске планируется наладить серийное производство ветрогенераторов

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26 марта, 2020. Четверг 10:59
В Южно-Сухокумске планируется наладить серийное производство ветрогенераторов

Инвестиционный проект по серийному производству в Дагестане ветроэнергетических установок мощностью 107,5 кВт получит софинансирование из фонда развития промышленности республики.

В Южно-Сухокумске планируется наладить серийное производство ветрогенераторов
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По информации министерства промышленности и энергетики Дагестана, экспертный совет фонда одобрил 50%-ное финансирование этого проекта за счет средств программы «Проекты развития Республики Дагестан».

Общая стоимость проекта составляет 70 млн рублей, реализован он будет на базе Южносухокумского электромеханического завода.

По данным минпромэнерго Дагестана, этот проект станет первым полномасштабным производством в России ветроэнергетических установок мощностью до 107,5 кВт без применения импортных деталей и комплектующих.

«Проектом предусмотрено увеличение количества рабочих мест. Объем налоговых поступлений в ходе реализации проекта в бюджеты различных уровней составит более 200 млн рублей», – говорится в сообщении министерства в Instagram.

Сроки реализации проекта не уточняются.

 

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