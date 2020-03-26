ЗАМАНА - Фейковые новости заполнили дагестанский сегмент интернета

Фейковые новости заполнили дагестанский сегмент интернета

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26 марта, 2020. Четверг 10:39
Фейковые новости заполнили дагестанский сегмент интернета

Пандемия коронавируса и карантин оказались благодатной почвой для разгула интернет-троллей и вброса фейковых новостей. Многие паблики специально искажают данные о пандемии, создавая ажиотаж и набирая таким образом себе аудиторию. Об этом сообщается на официальной странице Минздрава РД в Инстаграм.

Фейковые новости заполнили дагестанский сегмент интернета
Информация

Сегодня в соцсетях распространилась новость о том, что якобы пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус сбежал из Москвы, в Кизилюрте его сняли с поезда и почему-то госпитализировали в детское отделение. Информация не соответствует действительности. С поезда в Кизилюртовскую ЦГБ был госпитализирован пассажир с признаками ОРВИ, который возвращался домой и ниоткуда не сбегал. Первичный тест на коронавирус у него не подтвердился. Кто домыслил и сочинил весь этот блокбастер, который взбудоражил пользователей соцсетей, еще предстоит выяснить правоохранительным органам.

В свою очередь напоминаем об ответственности за ложную информацию о коронавирусе, которая создает угрозу нарушения общественного порядка и безопасности. Распространителей фейк-ньюс привлекут к административной ответственности по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф: гражданам 30−100 тыс. руб., должностным лицам — 60−200 тыс. руб., юрлицам — 200−500 тыс. руб. Призываем население не реагировать на фейковые новости об эпидемии коронавируса и доверять только официальным источникам информации.

 

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