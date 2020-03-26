ЗАМАНА - Минздрав Республики Дагестан осудил попытки распространения недостоверной информации о заболеваниях коронавирусом

Минздрав Республики Дагестан осудил попытки распространения недостоверной информации о заболеваниях коронавирусом

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26 марта, 2020. Четверг 09:12
Минздрав Республики Дагестан осудил попытки распространения недостоверной информации о заболеваниях коронавирусом

«Пандемия коронавируса и карантин оказались благодатной почвой для разгула интернет-троллей и вброса фейковых новостей. Многие паблики специально искажают данные о пандемии, создавая ажиотаж и набирая таким образом себе аудиторию», – говорится в официальном заявлении.

Минздрав Республики Дагестан осудил попытки распространения недостоверной информации о заболеваниях коронавирусом
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Министерству здравоохранения Дагестана пришлось отреагировать на распространенную в социальных медиа новость о якобы сбежавшем из Москвы пациенте с подтвержденным диагнозом о заболевании коронавирусом. Фейк был дополнен тем, что в Кизилюрте его сняли с поезда и по какой-то причине доставили в детское отделение медицинского учреждения. Информация, как заявили в республиканском Минздраве, не соответствует действительности. С поезда в Кизилюртовскую ЦГБ был госпитализирован пассажир с признаками ОРВИ, который возвращался домой и ниоткуда не сбегал. Проведенный первичный тест на коронавирус у него не подтвердился.

Ведомство напомнило об ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе, которая создает угрозу нарушения общественного порядка и безопасности. Распространителей такой информации привлекут к административной ответственности по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Им грозит штраф: от 30 до 100 тысяч рублей для физических лиц, от 60 до 200 тысяч для должностных лиц и от 200 до 500 тысяч для организаций. «Призываем население не реагировать на фейковые новости об эпидемии коронавируса и доверять только официальным источникам информации. Кто домыслил и сочинил весь этот блокбастер, который взбудоражил пользователей соцсетей, еще предстоит выяснить правоохранительным органам», – подчеркнули в пресс-службе Минздрава РД.

 

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