ЗАМАНА - Музеи и театры республики переходят в режим онлайн-работы

Музеи и театры республики переходят в режим онлайн-работы

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25 марта, 2020. Среда 10:37
Музеи и театры республики переходят в режим онлайн-работы

В связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) республиканские музеи, театры и концертные залы начинают переход на «бесконтактный» режим работы.

Музеи и театры республики переходят в режим онлайн-работы
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Так, у жителей региона появится возможность посещать многие учреждения культуры «не выходя из дома».
Музейные учреждения представят в онлайн-формате экскурсии, выставки, мастер-классы, лекции и познавательные программы.
На интернет-площадках театральных учреждений будут запущены видеозаписи спектаклей, выступлений, интервью и концертов.
Библиотечные учреждения проведут лекции, литературные обзоры и вэбинары, которые появятся в прямом эфире в социальных сетях. Афиша всех предстоящих онлайн-мероприятий в скором времени появится на сайте и инстаграм странице ведомства. Доступ для зрителей будет предоставлен на общедоступном видеохостинге Youtube, а также на официальных страницах учреждений культуры в социальных сетях Instagram и Facebook. Следите за новостями и будьте здоровы!

 

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