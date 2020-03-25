Так, у жителей региона появится возможность посещать многие учреждения культуры «не выходя из дома».
Музейные учреждения представят в онлайн-формате экскурсии, выставки, мастер-классы, лекции и познавательные программы.
На интернет-площадках театральных учреждений будут запущены видеозаписи спектаклей, выступлений, интервью и концертов.
Библиотечные учреждения проведут лекции, литературные обзоры и вэбинары, которые появятся в прямом эфире в социальных сетях. Афиша всех предстоящих онлайн-мероприятий в скором времени появится на сайте и инстаграм странице ведомства. Доступ для зрителей будет предоставлен на общедоступном видеохостинге Youtube, а также на официальных страницах учреждений культуры в социальных сетях Instagram и Facebook. Следите за новостями и будьте здоровы!
Музеи и театры республики переходят в режим онлайн-работы
- Автор Мадина
- 25 марта, 2020. Среда 10:37
В связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) республиканские музеи, театры и концертные залы начинают переход на «бесконтактный» режим работы.
Так, у жителей региона появится возможность посещать многие учреждения культуры «не выходя из дома».
Последнее от Мадина
- В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
- Облизавшего товары в магазине американца задержали как террориста
- Первый детсад за последние 70 лет построят в дагестанском поселке Сулак
- Первый детсад за последние 70 лет построят в дагестанском поселке Сулак
- Музеи и театры республики переходят в онлайн режим работы