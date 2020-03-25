Музеи и театры республики переходят в режим онлайн-работы

Так, у жителей региона появится возможность посещать многие учреждения культуры «не выходя из дома».

Музейные учреждения представят в онлайн-формате экскурсии, выставки, мастер-классы, лекции и познавательные программы.

На интернет-площадках театральных учреждений будут запущены видеозаписи спектаклей, выступлений, интервью и концертов.

Библиотечные учреждения проведут лекции, литературные обзоры и вэбинары, которые появятся в прямом эфире в социальных сетях. Афиша всех предстоящих онлайн-мероприятий в скором времени появится на сайте и инстаграм странице ведомства. Доступ для зрителей будет предоставлен на общедоступном видеохостинге Youtube, а также на официальных страницах учреждений культуры в социальных сетях Instagram и Facebook. Следите за новостями и будьте здоровы!