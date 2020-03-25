Патимат Омарова: «Меня радуют поправки, повышающие внимание к проблемам воспитания и молодежной политики»

Заместитель главы минмолодежи РД, победитель кадрового конкурса "Мой Дагестан", полуфиналист конкурса "Лидеры России" Патимат Омарова на своей странице в сети Инстаграм прокомментировала предложенные поправки в Конституцию РФ.

«… меня, как педагога и заместителя министра по делам молодежи РД, эксперта Комитета по образованию Государственной Думы, радуют те поправки, которые способствуют повышению внимания к проблемам воспитания и молодежной политики»,

- написала она.

Омарова отмечает, что приветствует предложенные изменения в статью 71, «которые впервые устанавливают единые основы системы воспитания и образования». По словам замминистра, эта поправка позволит вывести российское образование на новый уровень, а также повысить качество подготовки педагогов.

Далее Патимат Омарова высказалась о поправках в статью 72, которые впервые выводят в нормативное поле совместное ведение федеральными органами власти и субъектов РФ вопросов молодежной политики. Она пояснила, что принятие этой нормы позволит создать новое полноценное законодательство в указанной сфере.

«Лично для меня очень важна поправка о защите института брака как союза мужчины и женщины, поскольку она определяет курс России на традиционную семью»,

- добавила Омарова. Она считает, что данная поправка предотвратит утрату основ семейного воспитания и позволит сохранить российский народ, как с точки зрения демографии, так и с позиций духовно-нравственных ценностей.