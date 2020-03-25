ЗАМАНА - Руслан Гереев: «Конституция должна соответствовать времени»

Руслан Гереев: «Конституция должна соответствовать времени»

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25 марта, 2020. Среда 10:23
Руслан Гереев: «Конституция должна соответствовать времени»

Директор Центра исламских исследований Северного Кавказа, общественный деятель, публицист Руслан Гереев высказался по поводу предложенных изменений в Конституцию РФ.

Руслан Гереев: «Конституция должна соответствовать времени»
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«Поправки, предложенные главой российского государства в основной документ страны, являются требованиями современного социально-политического устройства общества. Эти изменения назрели и отвечают духу времени», считает он. Гереев отметил, что на сегодняшний день «Россия стала одним из значимых факторов международного глобального процесса, с позицией которого вынуждены считаться мировые лидеры». Предложенные поправки, по словам публициста, направлены на решение стратегических задач. В этой связи дальнейшее совершенствование должно коснуться и Конституции как главенствующего нормативного акта Российского Федерации.

В завершении директор Центра исламских исследований подчеркнул, что граждане имеют возможность посредством голосования выразить свое отношение к поправкам в Основной закон.

 

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