Руслан Гереев: «Конституция должна соответствовать времени»

«Поправки, предложенные главой российского государства в основной документ страны, являются требованиями современного социально-политического устройства общества. Эти изменения назрели и отвечают духу времени», считает он. Гереев отметил, что на сегодняшний день «Россия стала одним из значимых факторов международного глобального процесса, с позицией которого вынуждены считаться мировые лидеры». Предложенные поправки, по словам публициста, направлены на решение стратегических задач. В этой связи дальнейшее совершенствование должно коснуться и Конституции как главенствующего нормативного акта Российского Федерации.

В завершении директор Центра исламских исследований подчеркнул, что граждане имеют возможность посредством голосования выразить свое отношение к поправкам в Основной закон.