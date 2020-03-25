«Порой, ведём себя, как будто будем жить вечно...

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Много шума по поводу поправок Главного закона нашей страны. Тогда по порядку:

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1. Доктор возвращается в детство, когда от души желает излечить больного. Мы ведь все помним крепкую дружбу с Западом, в какие времена была принята нынешняя Конституция и под чью «диктовку»?!

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2. Друзья, президент тоже человек из плоти и крови, ходит под Богом и тд, как и мы все. Мы не можем знать, что произойдёт в одночасье... а мы стереотипно привыкли забегать наперёд. У Президента ещё целых 4 года до окончания срока.. давайте «будем решать вопросы по мере поступления» - мы обсуждаем «пожизненное правление», да дай Бог с таким лидером!!!

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3. Почему оперативно?! А как иначе, в стремительно развивающемся мире, в эпоху технологической и информационной революции, мы и так проигрываем. Как раз нам и не хватает оперативного, взвешенного и волевого принятия решений в повседневной деятельности. А вообще, кто сказал, что эти решения столь поспешны?!

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4. Мы же сами били в бубен, что у олигархов двойное гражданство, дети и счета чиновников забугром, безответственность депутатов, о необходимости «коллективного сознания»...

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5. По поводу «через 20 лет проснулись, где раньше были?!»- как ни крути ребёнок не может рождаться раньше определённого срока. Всему своё время - пришло время спасать страну, пусть это будет сегодня.

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6. Исходя из тенденций стремительного развития в мире поп-культуры поправки, касающиеся, особенно института семьи нахожу не просто уместными, а необходимыми.

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7. Ещё...?! думаю этого достаточно, пока!

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P.S. Если правитель не запрещает тебе соблюдать твою религию и поклоняться Всевышнему, то ты не имеешь никакого права выходить против него, ибо это грозит развалом и уничтожением страны. Посмотрите, наглядные примеры, что творится вокруг. Мы в современной истории видели, как в Ливии без суда и следствия публично до смерти избили правителя самой благополучной страны. И как они живут сегодня?!

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Будьте рассудительными, друзья, предлагаю не руководствоваться стереотипными свержениями, поддержать своего лидера - вот в таких ситуациях познаётся любовь к своей Родине, а не тогда когда все прекрасно и для красного словца!

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Благополучия, единства нам и все у нас получится!»