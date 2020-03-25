- Считаю, что после принятия в 1993 году основного закона РФ – её Конституции, прошло достаточно много времени и поправки, которые предлагаются внести, на сегодняшний день обусловлены рядом факторов: социально-экономическими, политическими и иными изменениями как внутри страны, так и во всем мире.

Поддерживаю инициативу о вносимых поправках о защите института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. Это необходимые шаги, которые позволят отстоять наше нравственно-культурное наследие, не даст ей раствориться в процессах глобализации, сохранит многовековые, традиционные семейно-бытовые устои. Считаю, что понятия родитель №1 и родитель №2 у нас неприемлимы.

Следующим важным дополнением в основной закон, считаю предлагаемый запрет об изменениях границы РФ, в целях защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Россия со своими благами, недрами и плодородными землями не должна быть передана или отчуждена. Предлагаемые поправки раз и навсегда решат проблему Курильских островов и подобных.