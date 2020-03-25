- Считаю, что после принятия в 1993 году основного закона РФ – её Конституции, прошло достаточно много времени и поправки, которые предлагаются внести, на сегодняшний день обусловлены рядом факторов: социально-экономическими, политическими и иными изменениями как внутри страны, так и во всем мире.
Рамис Рамазанов прокомментировал поправки в Конституцию
- Автор Мадина
- 25 марта, 2020. Среда 10:17
Директор молодёжного центра Табасаранского района Рамис Рамазанов высказал свое мнение относительно поправок в Конституцию Российской Федерации.
Поддерживаю инициативу о вносимых поправках о защите института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. Это необходимые шаги, которые позволят отстоять наше нравственно-культурное наследие, не даст ей раствориться в процессах глобализации, сохранит многовековые, традиционные семейно-бытовые устои. Считаю, что понятия родитель №1 и родитель №2 у нас неприемлимы.
Следующим важным дополнением в основной закон, считаю предлагаемый запрет об изменениях границы РФ, в целях защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Россия со своими благами, недрами и плодородными землями не должна быть передана или отчуждена. Предлагаемые поправки раз и навсегда решат проблему Курильских островов и подобных.
Последнее от Мадина
- Патимат Омарова: «Меня радуют поправки, повышающие внимание к проблемам воспитания и молодежной политики»
- Руслан Гереев: «Конституция должна соответствовать времени»
- Бейдулах Исаев: "Поправки, касающиеся института семьи, нахожу не просто уместными, а необходимыми"
- Заира Мусалова прокомментировала поправки в Конституцию РФ
- Совет старейшин Махачкалы поддержал поправки в Конституцию РФ