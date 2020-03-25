ЗАМАНА - Рамис Рамазанов прокомментировал поправки в Конституцию

Рамис Рамазанов прокомментировал поправки в Конституцию

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25 марта, 2020. Среда 10:17
Рамис Рамазанов прокомментировал поправки в Конституцию

Директор молодёжного центра Табасаранского района Рамис Рамазанов высказал свое мнение относительно поправок в Конституцию Российской Федерации.

Рамис Рамазанов прокомментировал поправки в Конституцию
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 - Считаю,  что после принятия в 1993 году основного закона РФ – её Конституции, прошло достаточно много времени и поправки, которые предлагаются внести, на сегодняшний день обусловлены рядом факторов: социально-экономическими, политическими и иными изменениями как внутри страны, так и во всем мире.

 

Поддерживаю инициативу о вносимых поправках о защите института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. Это необходимые шаги, которые позволят отстоять наше нравственно-культурное наследие, не даст ей раствориться в процессах глобализации, сохранит многовековые, традиционные семейно-бытовые устои. Считаю, что понятия родитель №1 и родитель №2 у нас неприемлимы. 

 

Следующим важным дополнением в основной закон, считаю предлагаемый запрет об изменениях границы РФ, в целях  защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Россия со своими благами, недрами и плодородными землями не должна быть передана или отчуждена. Предлагаемые поправки раз и навсегда решат проблему Курильских островов и подобных.

 

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